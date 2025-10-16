Преди дни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори преформатиране на кабинета, последва блокаж на работата на Народното събрание и на Министерския съвет. Днес пък президентът Румен Радев уведомил НСО, че ще използва личния си автомобил, а не тези на службата.

Дали това е буря в чаша вода, кратка политическа криза и турбуленция или нещо с дългосрочен ефект – темата коментират в предаването „Тази сутрин“ на bTV бившите председатели на Народното събрание Ива Митева и Борислав Великов.

„След последните промени в Закона за НСО, в оценката за въздействие бе записано, че поправките няма да засегнат пътниците от президентството — обидно и грозно. Президентството няма собствен автопарк, затова трябва да се предвидят средства в бюджета. Президентът по закон е длъжен да използва НСО, така че този негов жест може да се тълкува като призив към депутатите да променят нормативната уредба“, каза Митова.

Тя припомни, че по време на председателството си също е искала да се откаже от охраната на НСО, но това не е било възможно.

Борислав Великов определи решението на Радев като „достойно за уважение“, но отбеляза, че на практика то трудно може да се осъществи напълно.

„Дори президентът да е с личен автомобил, пред него и зад него ще има охрана, както се полага“, уточни той.

По думите му обаче политическата ситуация вече прераства в криза: „Вчера не работиха нито Министерският съвет, нито Народното събрание. Това е политическа криза, макар и все още в начален етап. Управляващите ще се опитат да избегнат предсрочни избори, защото президентът вероятно е готов да влезе активно в политическото поле. Ако успее да обедини част от негласуващите 60%, може да се стигне до нова политическа вълна.“

Ива Митева отбеляза, че много рязко се е променила говоренето на управляващите – от стабилност и предвидимост към криза.

„До вчера слушахме за стабилност и предвидимост. Днес вече говорим за криза. Кабинетът изглежда действа реактивно – винаги след събитията, а не преди тях. Виждаме това при наводненията, безводието, пожарите“, коментира Митева.

Според нея поведението на Бойко Борисов показва, че има и елемент на политическа мобилизация – изпращане на хората по места, което е подготовка за възможна промяна.

Политическите анализатори смята, че в следващите дни ще стане ясно дали турбуленцията е краткотрайна или е начало на по-дълбока политическа криза.

