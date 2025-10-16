Преди дни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори преформатиране на кабинета, последва блокаж на работата на Народното събрание и на Министерския съвет. Днес пък  президентът Румен Радев уведомил НСО, че ще използва личния си автомобил, а не тези на службата.

Румен Радев към шефа на НСО: Ще пътувам с личния си автомобил

Дали това е буря в чаша вода, кратка политическа криза и турбуленция или нещо с дългосрочен ефект – темата коментират в предаването „Тази сутрин“ на bTV бившите председатели на Народното събрание Ива Митева и Борислав Великов.

„След последните промени в Закона за НСО, в оценката за въздействие бе записано, че поправките няма да засегнат пътниците от президентството — обидно и грозно. Президентството няма собствен автопарк, затова трябва да се предвидят средства в бюджета. Президентът по закон е длъжен да използва НСО, така че този негов жест може да се тълкува като призив към депутатите да променят нормативната уредба“, каза Митова.

Отново блокаж на парламента: Няма да има заседание и в днешния ден

Тя припомни, че по време на председателството си също е искала да се откаже от охраната на НСО, но това не е било възможно.

Борислав Великов определи решението на Радев като „достойно за уважение“, но отбеляза, че на практика то трудно може да се осъществи напълно.

„Дори президентът да е с личен автомобил, пред него и зад него ще има охрана, както се полага“, уточни той.

По думите му обаче политическата ситуация вече прераства в криза: „Вчера не работиха нито Министерският съвет, нито Народното събрание. Това е политическа криза, макар и все още в начален етап. Управляващите ще се опитат да избегнат предсрочни избори, защото президентът вероятно е готов да влезе активно в политическото поле. Ако успее да обедини част от негласуващите 60%, може да се стигне до нова политическа вълна.“

Ива Митева отбеляза, че много рязко се е променила говоренето на управляващите – от стабилност и предвидимост към криза.

КНСБ: Предстои най-трудният бюджет за последните 30 г., служебно правителство ще създаде хаос (ВИДЕО)

„До вчера слушахме за стабилност и предвидимост. Днес вече говорим за криза. Кабинетът изглежда действа реактивно – винаги след събитията, а не преди тях. Виждаме това при наводненията, безводието, пожарите“, коментира Митева.

Според нея поведението на Бойко Борисов показва, че има и елемент на политическа мобилизация – изпращане на хората по места, което е подготовка за възможна промяна.

Преформатиране на кабинета – преформатиране и на НС: Какви са възможните конфигурации?

Политическите анализатори смята, че в следващите дни ще стане ясно дали турбуленцията е краткотрайна или е начало на по-дълбока политическа криза.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK 