Възможно ли е призивът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за преформатиране на правителството и заявената готовност от лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски партията му „да поеме своята отговорност“ да доведе до преформатиране и на мнозинството в парламента?

„ДПС-Ново начало“ и в момента подкрепя кабинета „Желязков“, въпреки че не участва формално в изпълнителната власт.

Поглед към разпределението на силите в Народното събрание показва, че дори и при официализиране на евентуална подкрепа и преформатиране на правителството, гласовете на мандатоносителя ГЕРБ-СДС и на „ДПС-Ново начало“ не достигат за необходимото мнозинство от 121 гласа.

Заедно двете формации имат общо 95 народни представители. За мнозинство не са достатъчни и прибавянето към тях на гласовете на само една от участващите в момента в управлението политически сили - БСП и ИТН.

Необходими са и на двете заедно. С БСП гласовете на ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ стават 114, а с ИТН - 112.

Гласовете, с които разполагат участващите в изпълнителната власт ГЕРБ, БСП и ИТН, са 102. Заедно с „ДПС-Ново начало“ те стават 131, което надхвърля необходимите 121 гласа за парламентарно мнозинство.

Въпрос на преценка и политическа воля е дали след евентуално преформатиране на кабинета, той би продължил като правителство на малцинството или заявената подкрепа на „ДПС-Ново начало“ ще бъде официализирана.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK