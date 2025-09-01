Румен Радев е превърнал президентската трибуна в инструмент на пропагандно говорене. Той се държи като опозиционен лидер. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов в студиото на „Тази сутрин“ по bTV.

Според нето той трябва да реши дали е президент, или партиен лидер, и системно излиза от ролята си по Конституция.

„Ако иска да бъде партиен лидер – да си подаде оставката и да отиде на избори. Не може да се кичи с титлата президент, а да говори като лидер на опозицията“, каза Митов.

По думите му държавният глава неправомерно блокира ключови назначения:

„Не е редно президентът да спира назначения на посланици, на главния секретар на МВР или на председателя на ДАНС. Това не е неговата роля.“

За новия главен секретар на МВР Мирослав Рашков, министърът заяви, че:

„Това е мое предложение. Работих дълго с него като заместник и се убедих, че е балансиран професионалист с авторитет в системата. Нищо не ме притеснява. Кадрите от правителството на Орешарски, това е минало заминало. Има хора, които работят в тази система. Тя е консервативна, тя е много стабилна от гледна точка на Закона на Министерство на вътрешните работи. В МВР не може да го уволниш просто и така човек. И то е направено съвсем умишлено, така, за да може тези професионалисти да се изграждат в времето и да не се губи капацитет. И в крайна сметка, не може някой, който работи от 20 години в системата при различни главни секретари, различни ръководства на министерството, да му бъде свързвана биографията само с един период, защото там бил преместен от някъде си.“

