Софийски градски съд пусна от ареста Никола Николов – Паскал, сочен за контрабандист номер едно у нас, под парична гаранция от 50 хиляди лева. В съдебна зала стана ясно, че по време на разпита му пред КПК, той е дал конкретни данни за извършване участие в контрабанден канал от страна на Мартин и Стефан Димитрови, Петя Банкова, Живко Коцев, както и за Асен Василев и Бойко Рашков.

bTV потърси пресцентъра на „Продължаваме промяната“, както и Асен Василев и Бойко Рашков за коментар, но към момента отговор няма. По-късно от партията обявиха, че отказват да дадат своя позиция по въпроса към момента.

Николов има четири обвинения, сред тях - за контрабанда и участие в организирана престъпна група по така наречената афера „Митници“.

Пред съда той заяви, че има нужда от лечение.

„Искам по-лека мярка за неотклонение, за да си направя операция в Германия“, обяви той.

От прокуратурата настояха за постоянен арест, аргументирайки се с доказателства от претърсвания, изземвания, специални разузнавателни средства и снимков материал. Според държавното обвинение Николов е участвал в организирана престъпна група за контрабанда на цигари и е поддържал контакти с баща и син Димитрови, „за да разговарят за контрабанда“. Така са осъществявали контакти и коридори за преминаване на цигари през българските граници.

Снимка: bTV

Според съда разпитаните свидетели дават ограничена информация за Паскал, но собствените му показания съдържат детайли за логистиката на контрабандата – ползваните транспортни фирми, шофьори и задгранични пътувания, чрез които цигарите са преминавали през българските граници.

Много малка част от разпитаните свидетели казват името на Паскал и съдържат много бегли и икономични данни, основно за познанство между Мартин, Стефан и Живко Коцев. В показанията на разпитаните свидетели не се съдържат конкретни данни за деятелност на Николов.

Затова се взимат свидетелските показания на Паскал, които според съда съдържат конкретика и подробности.

В разпитите му пред антикорупционната комисия се съдържа конкретика за съвместни задгранични пътувания с ОПГ и канал, като Николов съдействал логистично, давал само данни за транспортни фирми и данни за ползвани шофьори като им е дава на другите указания.

Решението на Софийски градски съд не е окончателно и може да бъде обжалвано в тридневен срок.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK