Eкстрадираха сочения за контрабандист номер 1 - Никола Николов - Паскал.

Днес той беше предаден на българските власти.

Това се случва повече от година, след като беше издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му в Сърбия. Сега предстои Николов за първи път да се изправи пред българското правосъдие.

Никола Николов - Паскал беше докаран в ареста на Националната следствена служба. Преди да го доведат - той е преминал задължителен медицински преглед. Николов беше задържан в Белград на 27 септември.

Малко след 12 по обед Никола Николов влезе на българска територия. Той беше докаран у нас през граничния пункт Калотина. До входа му журналистите не бяхме допуснати. Така - никой не успя да види предаването на сочения за контрабандист на българските власти.

По пътя от дома на Николов в Белград, където последните месеци беше под домашен арест, до Националното следствие в София той беше конвоиран от Главна дирекция „Охрана“.

Снимка: bTV

Николов е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената афера „Митници“. С него обвиняеми по същото дело са и бившият директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, както и Марин и Стефан Димитрови. Всички те в момента са извън ареста.

„До момента, в който съм се запознала с материалите, а това беше последно ноември 2024 нямаше абсолютно никакви доказателства за това, че Николов е познавал, който и да било от останалите обвиняеми, още по-малко някое от длъжностните лица“, каза Галя Гълъбова – адвокат на Никола Николов – Паскал.

Адвокатът на обвиняемия твърди, че клиентът ѝ е отишъл в Сърбия заради здравословни проблеми още преди началото на разследването. Именно там той беше задържан на 27 септември миналата година.

„Господин Николов беше в ареста в продължение на 4,5 месеца. После беше освободен под домашен арест. Досега беше с такава мярка“, заяви Гълъбова.

На 64-годишният Паскал никога преди не му е повдигано обвинение. Не е и осъждан. Затова и името му не е познато. През последните години обаче се свързва с контрабанда на цигари за милиони.

По темата работиха Канна Рачева и Владислава Тричкова.

