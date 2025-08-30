Новият политически сезон започва: Какви са нагласите преди началото му?

Новият политически сезон започва точно след три дни. На трети септември народните представители се връщат в пленарната зала.

Тогава започва четвъртата сесия на 51-ото Народно събрание.

Очаква се наистина стартът да е бурен и първото, с което да се заемат парламентаристите, да е петият вот за недоверие срещу кабинета „Желязков“.

От септември започва и бюджетната процедура.

Народното събрание трябва да избере и членовете на Комисията за противодействие на корупцията. Както и заместник-омбудсман, а позицията е сред възможните за номинация за служебен премиер.

Очаква се парламентът да приеме и промените за по-строг контрол върху рисковите атракциони.

Но какви са нагласите преди началото на новия сезон?

Началото на сезона ще е тежко за управляващите, заканват се от опозицията.

„Приоритетите са борбата със завладявана държава. Сезонът ще започне с протест на 3 септември и ще продължи скоро след това с вот на недоверие за агресивното завладяване на държавата“, каза Божидар Божанов от ПП-ДБ.

Под искането за сваляне на правителството ще стоят подписите на „Продължаваме промяната“, „Демократична България“, МЕЧ и Алианс за права и свободи, казват още от опозицията. Мандатоносителят – ГЕРБ, засега не коментират, но партньорите им още преди дни бяха категорични:

На въпрос „Готови ли сте за пети вот на недоверие по тема завладяната държава?“, Румен Христов обяви:

„Да, готови сме и ще го спечелим“.

Партньорите в коалицията също са оптимистично настроени за новия сезон.

„Готвим се за напрегнат политически сезон, проблемите в държавата са много, трупани с години. Така ще е и в този сезон, ще решаваме проблемите на българските граждани. готови сме да посрещнем всичко - и работата, и критиките“, каза Атанас Зафиров от БСП.

През септември започва и бюджетната процедура, увери преди дни финансовият министър. Все още не е ясно обаче кога ще бъдат избрани членовете на КПК.