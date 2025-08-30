„В момента санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици извършват брутална чистка в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и превръщат службата в своя бухалка“, каза пред журналисти в Шумен президентът Румен Радев, който коментира съгласувателната процедура за назначаване на председател на ДАНС.

„Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Нека ме чуят ясно – няма да стане“, каза президентът Радев.

В момента Деньо Денев е изпълняващ функциите председател на ДАНС.

„Видях, че има някаква дезинформация в новините. Посланическите назначения са съгласувани. Оттук нататък следват рутинни процедури по издаване на агреман, едва след това аз ще издам моя указ“, каза държавният глава в отговор на журналистически въпрос на какъв етап са посланическите назначения.

Във връзка с издадения от него указ за назначаване на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, президентът Радев отбеляза, че няма да допусне управляващите да оправдават своите действия с липсата на титуляри за позицията главен секретар на МВР. Нека да е ясно, че качеството на неговата работа, за неговата политическа безпристрастност, лежи изцяло на правителството, коментира Радев.

Държавният глава коментира темите преди откриването на младежка олимпиада по информатика, която се провежда в Шумен.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK