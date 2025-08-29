Президентът Румен Радев подписа указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР.

Президентът възлага изпълнението на указа на министъра на вътрешните работи.

Кой е Мирослав Рашков?

Мирослав Рашков е роден на 9 декември 1972 г. в Шумен, се посочва на сайта на МВР. Завършил е висше икономическо образование във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и е магистър по бизнес администрация. Преминал е курсове за обучение и професионална подготовка в Академията на МВР. Преминал е и обучение в ILEA.

В МВР е назначен през 2006 г. До 2013 г. е разузнавач и началник на група в секторите "Икономическа полиция" и „Криминална полиция“ при Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Велико Търново. След това кариерата му продължава в Главна дирекция „Национална полиция“, първоначално като разузнавач, а след това началник на сектор и впоследствие началник на отдел "Икономическа полиция". От 2017 до 2022 г. е в "Криминална полиция" при ОДМВР – София, а от 2022 до 2023 г. е началник на сектор „Изпиране на пари“ при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" - МВР.

От 12 юли 2023 г. той е заместник-директор на ГДБОП. От 27 август 2024 г. е преназначен за директор на ГДНП.

Награждаван е с редица отличия и награди в МВР, сред които “Почетен медал” и „Почетен знак на МВР – ІІІ степен“, "Почетен знак на МВР - II степен" от министъра на вътрешните работи, благодарности, похвали, индивидуална парична награда.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 20 февруари 2025 г. е преназначен на длъжност заместник главен секретар.

