Нобеловата награда за физика за 2025 г. е за квантови ефекти в макроскопичен мащаб.

"Квантовите компютри са област в науката, която се появи преди 30 години. Имаше семинари по темата, говореше се на съвършено нов език. В началото бяха чисто академични занимания. Всички се познавахме, може би бяхме стотина човека. Никой не мислеше, че ще се стигне до тук, поне в нашия живот. Играта се промени през 2016 г., когато IBM създаде изследователски отдел с цел създаване на квантови компютри. След това други големи компании последваха - Google, Amazon, Microsoft, като в основата на технологията, която IBM развива, лежи точно откритието, за което дадоха Нобелова награда преди 2 дни", коментира акад. Николай Витанов, зам.-министър на образованието, основател на Центъра за квантови технологии във физическия факултет на "Софийски университет".

Квантовите компютри са по-добри в решаването на едни задачи, които обикновените компютри са бавни и неефективни. Не се очаква квантовите компютри да заменят класическите, а да ги допълнят, поясни акад. Витанов.

Пример за такава задача е търсенето на неструктурирана информация - всички обекти са равно вероятни. Представете си да търсите една черна топка в чувал със 100 бели топки - няма класически алгуритъм, който да ускори тази процедура - трябва да ги вадим една по една. Квантовият компютър обаче използва квантов паралелизъм. Може с 7 или 8 опита да успее да намери черната топка, обясни академикът.

С квантовите компютри ще могат да се изобретят нови лекарства, да се подобрят клиничните изследвания - това е само спекулация и обещание.

Акад. Витанов даде и още един пример - Квантовият компютър може да направи много по-бързо разпределението на дежурствата на медицинските сестри в голяма болница. Така че да имат почивки, да са съобразени с трудовото законодателство и същевременно с това да покриват 24 часа от денонощието.

Повече чуйте във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK