Връчиха Нобеловата награда за физика. Трима учени получиха отличието за своя пробив в квантовата механика.

Джон Кларк, Мишел Деворе и Джон Мартинис бяха наградени за това, че доказаха как явления, характерни за най-малките частици, могат да се наблюдават и в по-големи системи.

Тяхното откритие е от ключово значение за развитието на квантовите компютри и високочувствителни сензори, които вече намират приложение в редица области - включително и в медицината.

С работата си тримата учени успяват да направят важна връзка между сложните теоретични принципи на квантовата физика и практическото им приложение.

