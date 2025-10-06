Нобеловата награда за медицина за 2025 г. беше присъдена на трима учени за техните пионерски открития в областта на периферната имунна толерантност – механизъм, който предпазва организма от автоатаки на собствената му имунна система.

Лауреатите са Мери Е. Брункоу от Института по системна биология в Сиатъл, Фред Рамсдел от Sonoma Biotherapeutics в Сан Франциско и Шимон Сакагучи от Университета в Осака, Япония. Те ще си поделят наградата от 11 милиона шведски крони (около 1,2 млн. долара).

Работата им е съсредоточена върху Т-клетките, специализирани имунни клетки, които действат като „пазачи“ в организма. Те предотвратяват разрушителни атаки срещу здравите тъкани, като същевременно запазват способността на имунната система да се бори с патогени.

Първият решаващ пробив идва през 1995 г., когато Сакагучи идентифицира тези клетки и поставя под съмнение тогавашната научна догма, че имунната толерантност се поддържа единствено чрез елиминиране на опасните клетки в тимуса. Той показва, че съществува допълнителен контролен механизъм – периферна толерантност, и открива маркер, който различава регулаторните клетки от останалите Т-клетки.

Снимка: EPA/Reuters

Откритията им водят до нови терапии, които вече се тестват клинично – от подобряване на терапии срещу рак, през промени в трансплантациите до лечения на автоимунни заболявания като множествена склероза и лупус.

Награждаването ще се състои на 10 декември – датата от смъртта на Алфред Нобел. С обявяването на медицинската награда започна седмицата на Нобеловите отличия, която ще продължи с физика, химия, литература, мир и икономика до 13 октомври.

