Изминалите две седмици може да останат в историята като първата стъпка към край на войната в Ивицата Газа.

Първата фаза от мирния план на американския президент Доналд Тръмп вече е факт – 20 живи заложници са върнати в Израел, предадени са и телата на откритите загинали пленници. „Хамас“ обаче още не е успял да предаде всички тела, което вече предизвика напрежение и усложни следващите фази на сделката.

Дали става въпрос за траен мир, или е само малка крачка към овладяването на напрежението в Близкия Изток – темата коментира в предаването „Тази събота и неделя“ журналистът, режисьор и продуцент Севда Шишманова.

Шишманова определи процеса като „началото на края“ и прогнозира дълъг период след това за излизане от кризата. Журналистът напомни, че на този етап нито Израел, нито „Хамас“ са сложили подписи под споразумението, а имат гаранти, които ги представляват.

„Аз мисля, че по-голямата картина на това е, че на практика на „Хамас“ ще бъде даден шанс да бъде част от следващия процес“, прогнозира Шишманова.

По думите ѝ САЩ вече са се съгласили на това и остава Израел да го приеме.

Журналистът сравни този процес с това, което се случи след войната в бивша Югославия и разоръжаването на Армията за освобождение на Косово.

„Това беше организация, която от една страна беше обявена от хората в Косово за националноосвободителна, но за сърбите и за голяма част от света тя беше терористична и нейните лидери бяха в списъка в черния списък с хората, които се издирват. Какво се случи обаче? Случи се, че когато беше подписано мирното споразумение, Армията за освобождение на Косово трябваше да се разоръжи. Тя трябваше да предаде оръжието си на НАТО и по някакъв начин да бъде интегрирана в политическия процес. Случи се много бързо“, припомни Севда Шишманова.

Целия разговор гледайте във виедото!

