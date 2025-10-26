Папа Лъв 14-ти получи като подарък керамична икона, изработена от единадесетокласничка от Горна Оряховица.

Негово Светейшество получи като подарък сувенирната икона на Христос Пантократор от ученическа делегация от България в началото на октомври.

Група български младежи и девойки от сдружение Български младежки гвардейски отряди се срещнаха с папа Лъв 14-ти по време на посещението им в Италия на 1 октомври. В делегацията участва и дванадесетокласничката Андрея Аврамова от Горна Оряховица.

"За нас беше голяма чест и голямо вдъхновение да отидем там, на този площад, при толкова много хора! Бяхме възможно най-близо до папата, който ни даде благословия, снима се с нас и беше голяма чест за нас да сме там! От нашето училище взехме икона, която е изработена от 11- ти клас, керамика - специално за папатa. Когато той беше до нас да ни даде благословия, директорката на младежки гвардейски отряди му подаде подаръка. Папа Лъв 14-ти обърна внимание на нашия подарък и има снимки, документирани с него!", разказва пред bTV Андрея Аврамова, ученичка СУ "Вичо Грънчаров".

Снимка: bTV

Сувенирната икона с изображението на Христос Пантократор вече е във Ватикана. Тя е изработена от единадесетокласничката от Средно училище "Вичо Грънчаров" в Горна Оряховица Пламена Пейкова.

"Иконата е изработена от глина, процесът е много интересен, глината се пече, след това се глазира и иконата е готова! За изработката използвах византийски образец на иконата., която е на Христос Пантократор. Тази икона е една от първите византийски изображения на Христос Пантократор", сподели Пламена Пейкова, единадесетокласничка, автор на иконата.

В училището има разкрити профилирани паралелки по изкуства. От края на миналата година започва проект за изработване на керамични икони, където се съчетават оригинално техниките на керамиката и иконописта.

Снимка: bTV

"В края на миналата година, по идея на директорката поканихме г-жа Пенка Камбурова - да покажем на децата как се изработват икони. И свързахме приложното изкуство с иконописта. Да направим керамични икони. Нямат търпение и дори тази година слизат при мен, за да изработват керамични икони!", сподели Надежда Александрова, преподавател по изобразително и приложно изкуство.

Снимка: bTV

"Започнахме с децата да правим този тип сувенири, под формата на икони по тяхно желание и предизвика интерес. Образците, които ползват децата, са византийски, на нашите школи- на Самоковска, на Тревненска школа, интересът е голям", каза Пепи Камбурова, преподавател по иконография.

Талантливите ученици печелят награди със своите творби в национални и международни конкурси и прославят България.

"Децата които работят в керамичната школа и печелят много награди, миналата година имаме 18 наградени деца в международни и национални конкурси. Често, когато ученически делегации пътуват в чужбина, носим подаръци, наши керамични икони има в Страсбург, в Брюксел, изработваме за община ГО подаръци, през лятото се включихме с дарение с една икона на Богородица с младенеца.., която се разигра на търг и стигна до 2000 лева сума, за нас е удоволствие и чест да помагаме като училище с такива дарения", каза Надежда Александрова.

Снимка: bTV

Освен на главата на Римокатолическата църква, възпитаниците на училището планират да изненадат с икона и българския патриарх.

"Идеята е по-нататък да продължим с традицията на старите майстори, с изработка на истински икони от дърво, с позлата, истински и да имат една подготовка, която смятам, че ще ги научи на много – на търпение, на добро, защото без значение каква вяра изповядва всеки един от нас, всички участ на едно- на добродетели. В момента, в който започнем да се занимаваме с направата на дъски, на грунд, всичко което се прави по етап на истинска икона, да направим една изненада на търновска митрополия и на патриарх Даниил", сподели Пепи Камбурова.

Снимка: bTV

"Аз много се радвам, че успяхме от няколко години да направим така, че изкуството да е част от училище "Вичо Грънчаров". Неслучайно започнахме да изработваме керамични икони - това е начинът, пътя, по който да достигнем до децата – да се докоснат до вярата, да бъде повод да се говори за добродетелта, индиректно, ненатрапчиво, тъй като ценностите са особено важни за всеки един от нас и ние някак си, по пътя, започнахме да ги губим и да ги променяме", Нели Атанасова, директор на СУ "Вичо Грънчаров", каза Нели Атанасова, директор на СУ "Вичо Грънчаров".

Освен икони, учениците създават и други красиви и оригинални сувенири в керамичното ателие, като голяма част от тях се изпращат като подаръци от името на общини и институции, или се включват в благотворителни акции.

