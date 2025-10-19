Папа Лъв XIV най-накрая ще канонизира обичания „лекар на бедните” от Венецуела в неделя, давайки на карибската нация първия ѝ светец и повод за празнуване сред продължаващата от години икономическа криза и новите напрежения със Съединените щати, пише ABC News

Снимка: EPA

Хосе Грегорио Ернандес, почитан от милиони за своята всеотдайност към бедните хора, ще бъде канонизиран заедно с майка Кармен Рендилес Мартинес, основателка на венецуелски религиозен орден, по време на литургия на площад „Свети Петър”.

Очаква се хиляди венецуелци да присъстват, а хиляди други, които не могат да пътуват до Рим, ще отбележат събитието в Каракас, където литургията във Ватикана ще бъде излъчвана на живо в неделя сутринта на площада в центъра на града.

Светата литургия ще даде на Папуа-Нова Гвинея и първия ѝ светец: Петър То Рот, мирянин, убит в затвора през 1945 г., защото се застъпил за моногамния брак в епоха, когато се практикуваше полигамията. Общо седем души ще бъдат канонизирани на церемония, която папа Франциск инициира като една от последните си действия като папа.

Всъщност Франциск одобри канонизацията на Ернандес от болничната си стая на 24 февруари, като се съгласи да прескочи типичния за Ватикана процес на потвърждаване на чудото и да го обяви за светец въз основа на „широкото почитание на „светия лекар” сред вярващите”, съобщи Ватикана.

Ернандес е обичан от венецуелците, като лицето му е изобразявано в уличното изкуство в Каракас, в портрети в болници и в снимки, украсяващи домашни олтари.

Снимка: EPA

Като лекар в Каракас в края на 19. и началото на 20. век, той отказвал да взема пари от бедните хора за услугите си и често им давал пари за лекарства, което му спечелило прякора „лекарят на бедните“. Убит е през 1919 г., докато пресичал улицата, малко след като взел лекарства от аптека, за да ги занесе на бедна възрастна жена.

След смъртта си той се превърнал в религиозна икона и когато папа Йоан Павел II посетил Венецуела през февруари 1996 г., получил петиция, подписана от 5 милиона души – почти един на всеки четирима венецуелци – с молба да обяви Ернандес за светец.

Снимка: EPA

„За тях това наистина е национално събитие от най-висш ред“, каза Силвия Кореале, която е начело на каузата за канонизирането му. „Със сигурност канонизирането на Хосе Грегорио е желано от целия венецуелски народ и е очаквано от всички хора.“

60-годишният Аркимидес Бланко каза, че не е бил особено голям почитател на Ернандес, но признава значението на канонизацията му за Венецуела в момента. Бланко беше член на културен колектив, натоварен да боядиса улиците около църквата на емблематичната енория Ла Пастора, като част от подготовката за канонизацията.

„Може би не съм голям почитател на Хосе Грегорио като такъв, но разбирам, че той е венецуелец и че канонизацията му в контекста на цялата геополитическа ситуация е важна“, каза той.

Канонизацията е дългоочаквано събитие и тласък за Венецуела, само няколко седмици след като лидерът на опозицията Мария Корина Мачадо спечели Нобеловата награда за мир. Тя идва в момент на нарастващо напрежение със САЩ заради използването на военна сила от Вашингтон срещу заподозрени наркокартели.

Точно миналата седмица американският президент Доналд Тръмп потвърди, че е упълномощил ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела и заяви, че обмисля провеждането на сухопътни операции в южноамериканската страна.

Икономиката на Венецуела е в криза от последното десетилетие, което провокира емиграцията на милиони венецуелци, първо в други южноамерикански страни, а в последните години – в Съединените щати.

Икономическата катастрофа в страната се утежнява от санкциите на САЩ.

Правителството на президента Николас Мадуро, който встъпи в длъжност миналата година въпреки достоверни доказателства, че е загубил преизбирането, е принудено да намали субсидиите, което прави много от ежедневните необходимости недостъпни за 80% от жителите, които се смята, че живеят в бедност.

В неделя ще бъдат канонизирани също така архиепископ Игнацио Чукрла Малоян, арменски католик, убит за това, че отказал да се отрече от вярата си по време на това, което Ватикана нарича геноцид над арменците по време на Османската империя; сестра Винченца Мария Полони, основателка на религиозен орден от 19. век; Мария Тронкати, италианска мисионерка в Еквадор, и Бартоло Лонго, който подобно на Ернандес ще бъде канонизиран въз основа на широко разпространеното почитание сред вярващите, а не заради предполагаемо чудотворно изцеление.

