Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви разполагането на 4,5 милиона представители на венецуелските милиции в цялата страна, след като Съединените щати удвоиха наградата за залавянето му, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

„Тази седмица ще активирам специален план, включващ над 4,5 милиона милиционери, които да осигуря покритие на цялата територия на страната“, каза Мадуро в интервю по телевизията, цитиран от БТА.

Той заяви, че милициите ще бъдат подготвени, активирани и въоръжени, като целта на мирния план е да се разположи целият капацитет на милициите.

След изявлението на Мадуро, министърът на вътрешните работи, правосъдието и мира Диосдадо Кабельо заяви, че военни са разположени и в акваторията на Карибско море.

По-рано този месец САЩ удвоиха наградата си на 50 милиона долара за информация за Мадуро, който е обвинен в трафик на наркотици като ръководител на Картела на слънцата.

Съобщава се също, че САЩ са започнали да разполагат 4000 агенти, предимно морски пехотинци, във водите на Латинска Америка и Карибите за борба с наркокартелите, като засилват присъствието си със самолети, кораби и ракетни установки.

Главният прокурор и министър на правосъдието на САЩ Пам Бонди подчерта в интервю за телевизия „Фокс Нюз“ изземването на активи на стойност 700 милиона долара, които тя свързва с Мадуро.

САЩ отказаха да признаят Николас Мадуро за победител в последните два президентски вота и не го признават за президент на Венецуела.

