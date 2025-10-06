dalivali.bg
Папа Лъв XIV издаде нови правила за инвестициите на Ватикана

Банката управлява активите на около 12 000 клиенти - католически институции, служители на Ватикана и посланици пред Светия престол

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  23:07 ч. 06.10.2025 г.

Папа Лъв XIV издаде днес указ, с който въвежда нови правила за финансовите инвестиции на Римската курия, отменяйки регламент, въведен от неговия предшественик, папа Франциск, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Банката на Ватикана (IOR) ще загуби изключителното си право да управлява финансовите инвестиции на Ватикана. Новият указ постановява, че Светият престол като общо правило може да продължи да използва банката за управлението на активи.

Снимка: Reuters

 

Въпреки това компетентните органи вече могат да използват и финансови посредници от други страни, ако сметнат, че това е по-ефективно или изгодно. Финансови посредници могат да бъдат например банки или хедж фондове. 

Папа Лъв XIV приветства „значителния напредък“ към мир в Газа

Тази стъпка се счита за значителен напредък в продължаващата реорганизация на финансите на Ватикана.

През лятото на 2022 г. папа Франциск постанови, че Банката на Ватикана има изключителна отговорност за управлението на активи и е попечител на всички финансови активи на Светия престол и свързаните с него институции. 

Банката управлява активите на около 12 000 клиенти. Те включват католически институции, служители на Ватикана и посланици пред Светия престол.
Финансовата институция многократно е ставала обект на обвинения в корупция и пране на пари, а правилното управление на нейните финанси и инвестиции остава спорна тема във Ватикана, отбелязва ДПА.

