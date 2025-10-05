dalivali.bg
София
сега Слънчево 18°
16 Слънчево 18°
17 Слънчево 18°
18 Незначителна облачност 17°
19 Облачно 14°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

Папа Лъв XIV приветства „значителния напредък“ към мир в Газа

Главата на Католическата църква изрази и загриженост от нарастващата вълна на антисемитска омраза по света

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:19 ч. 05.10.2025 г.

Папа Лъв XIV приветства „значителния напредък“ в преговорите за мир в Газа, като отново призова за прекратяване на огъня в опустошената палестинска територия и за освобождаване на израелските заложници, предаде БГНЕС.

Думите му се вписаха в поредица от дипломатически изявления, последвали положителния отговор на движението „Хамас“ на плана за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочен към прекратяване на войната между Израел и "Хамас".

„През последните часове беше постигнат значителен напредък в мирните преговори, който, надявам се, ще доведе до желаните резултати възможно най-скоро,“ заяви Лъв в края на неделната меса във Ватикана.
„Призовавам всички отговорни страни да се придържат към този път – към прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците – за да постигнем справедлив и траен мир“, добави той.

Главата на Католическата църква изрази и загриженост от нарастващата вълна на антисемитска омраза по света, посочвайки като „трагична илюстрация“ терористичната атака в Манчестър в четвъртък, при която загинаха двама души, а трима бяха тежко ранени при нападение срещу синагога. 

Една от жертвите на вчерашното нападение в Манчестър е била застреляна по погрешка от служител на реда

Папата допълни, че е „дълбоко опечален от огромното страдание, което палестинският народ в Газа продължава да понася“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Кола се вряза в тълпа във Варна по време на състезание, има загинал (ВИДЕО)

Кола се вряза в тълпа във Варна по време на състезание, има загинал (ВИДЕО)
Mайка и бебето ѝ с изгаряния заради откъснат маркуч с вряла вода

Mайка и бебето ѝ с изгаряния заради откъснат маркуч с вряла вода

Чичото на блъснатия с АТВ Марти - Юлиян Здравков, пострадал от водното бедствие (ВИДЕО)

Чичото на блъснатия с АТВ Марти - Юлиян Здравков, пострадал от водното бедствие (ВИДЕО)
Пускат движението по новия 10-километров участък от АМ „Хемус“

Пускат движението по новия 10-километров участък от АМ „Хемус“
Долни Богров гони нежелан свещеник

Долни Богров гони нежелан свещеник
Тази сутрин
Снимка: bTV Радио празнува своя 14-и рожден ден: На гости на рождениците
bTV Радио празнува своя 14-и рожден ден: На гости на рождениците
Снимка: Има ли България главен прокурор?
Има ли България главен прокурор?
Снимка: След решението на ВКС: Какви ще са последствията от това, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?
След решението на ВКС: Какви ще са последствията от това, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?
Лице в лице
Снимка: Легитимността на главния прокурор
Легитимността на главния прокурор
Снимка: Цветлин Йовчев за действията на властите и причините за бедствието
Цветлин Йовчев за действията на властите и причините за бедствието
Снимка: Водното бедствие в "Елените"
Водното бедствие в "Елените"
Тази събота и неделя
Снимка: Вкусна неделя
Вкусна неделя
Снимка: Рок за три поколения
Рок за три поколения
Снимка: Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
120 минути
Снимка: В главната роля: Ваня Щерева
В главната роля: Ваня Щерева
Снимка: Народното творчество и спортните мечти
Народното творчество и спортните мечти
Снимка: Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол