Папа Лъв XIV приветства „значителния напредък“ към мир в Газа

Папа Лъв XIV приветства „значителния напредък“ в преговорите за мир в Газа, като отново призова за прекратяване на огъня в опустошената палестинска територия и за освобождаване на израелските заложници, предаде БГНЕС.

Думите му се вписаха в поредица от дипломатически изявления, последвали положителния отговор на движението „Хамас“ на плана за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочен към прекратяване на войната между Израел и "Хамас".

„През последните часове беше постигнат значителен напредък в мирните преговори, който, надявам се, ще доведе до желаните резултати възможно най-скоро,“ заяви Лъв в края на неделната меса във Ватикана.

„Призовавам всички отговорни страни да се придържат към този път – към прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците – за да постигнем справедлив и траен мир“, добави той.

Главата на Католическата църква изрази и загриженост от нарастващата вълна на антисемитска омраза по света, посочвайки като „трагична илюстрация“ терористичната атака в Манчестър в четвъртък, при която загинаха двама души, а трима бяха тежко ранени при нападение срещу синагога.

Папата допълни, че е „дълбоко опечален от огромното страдание, което палестинският народ в Газа продължава да понася“.