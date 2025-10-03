Един от убитите при вчерашната атака срещу синагога в Манчестър е бил улучен неволно от полицай, докато служителите на реда са опитвали да обезвредят нападателя. Това се казва в изявление на полицията, цитирано от Ройтерс, предава БТА.
Двама души бяха убити, а трима – тежко ранени при нападение край синагога в английския град Манчестър. Властите определиха случилото се като тероризъм и арестуваха двама заподозрени.
Полицията получава сигнал за шофьор, насочил колата си към хора пред местната синагога тази сутрин. Мъжът излиза и напада вярващите с нож.
След като не се подчинява на пристигналите служители на реда, е ликвидиран.
Инцидентът става по време на най-свещения за евреите религиозен празник – Йом Кипур.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK