Един от убитите при вчерашната атака срещу синагога в Манчестър е бил улучен неволно от полицай, докато служителите на реда са опитвали да обезвредят нападателя. Това се казва в изявление на полицията, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Двама души бяха убити, а трима – тежко ранени при нападение край синагога в английския град Манчестър. Властите определиха случилото се като тероризъм и арестуваха двама заподозрени.

Полицията получава сигнал за шофьор, насочил колата си към хора пред местната синагога тази сутрин. Мъжът излиза и напада вярващите с нож.

След като не се подчинява на пристигналите служители на реда, е ликвидиран.

Инцидентът става по време на най-свещения за евреите религиозен празник – Йом Кипур.

