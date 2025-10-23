Церемонията, която съчетаваше католически и англикански традиции, бележи ново сближаване между двете църкви, с мащаб, невиждан досега

Крал Чарлз III стана първият британски монарх, който се помоли публично с папа от англиканското разцепление през XVI век, по време на церемония, председателствана от Лъв XIV в Сикстинската капела, според изображения, излъчени на живо от Ватикана.

Церемонията, която съчетаваше католически и англикански традиции, бележи ново сближаване между двете църкви, с мащаб, невиждан от раждането на англиканството през 1534 г., когато крал Хенри VIII се отдели от Рим, предаде АФП.

Под прочутите фрески на Микеланджело, Лъв XIV и архиепископът на Йорк Стивън Котрел председателстваха церемонията в присъствието на католически и англикански прелати, политици и дипломати, а хорът на Сикстинската капела акомпанираше хорът на капелата „Св. Георги“ в Уиндзор.

Като връхна точка на държавното посещение на краля във Ватикана, тази около 30-минутна молитва беше фокусирана върху защитата на природата, знак за сближаването между двете църкви по въпросите на околната среда, десет години след енцикликата Laudato Si' на папа Франциск за интегралната екология.

Няколко минути по-рано 76-годишният монарх, който е върховен управител на Англиканската църква в Англия, беше приет на частна аудиенция от американския папа, първата им среща, откакто Лъв XIV наследи Франциск начело на Католическата църква през май.

Придружен от съпругата си Камила, Чарлз се обърна на английски към папата в сърдечна атмосфера и размени подаръци с него, според кадри, разпространени от Ватикана.

