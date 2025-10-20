Сексуален тормоз от духовни лица: Папа Лъв се срещна с жертвите

Папа Лъв Четиринадесети се срещна днес с жертви на сексуални посегателства, извършени от католически духовници, предаде Ройтерс, като се позова на участници в срещата, която се проведе няколко дни, след като комисия във Ватикана за защита на децата обвини високопоставени църковни лидери за това, че действат прекалено бавно, за да помогнат на жертвите.

Папата проведе среща с международната организация на жертвите на сексуален тормоз, наречена "Край на посегателствата от духовници" (Ending Clergy Abuse), съобщи групата.

От десетилетия Църквата, представляваща 1,4 милиарда вярващи, е разтърсвана от скандали по цял свят, сред които тормоз и прикриване на тормоз, което вреди на имиджа й и струва стотици милиони долари за разрешаването на спорове.

Необичайно критичният доклад, публикуван от Комисията на Ватикана за защита на децата миналия четвъртък, обвинява високопоставени свещеници, че не са информирали жертвите на посегателствата за хода на разследването въз основа на подадените от тях сигнали за издевателства, както и, че не са санкционирали свещениците заради тази тяхна небрежност.

Джема Хики, жертва на посегателство от Канада, която се включи в днешната среща, каза, че папа Лъв Четиринадесети е слушал жертвите внимателно.

"Папа Лъв Четиринадесети е много сърдечен, той ни изслуша", заяви тя. "Казахме му, че ние идваме при него, за да градим мостове, че сме готови да извървим заедно пътя към истината, справедливостта и преодоляването на травмата", добави Хики.