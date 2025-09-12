Поведението на младежите е укоримо – имаме арогантни младежи, имаме човек, който е дръзнал да им направи забележка, четирима подсъдими и един, който бере душа. Така политикът от БСП Кирил Добрев коментира в „Лице в лице“ инцидента с полицейския шеф в Русе.

Той беше категоричен, че случаят се използва за политически цели и за подгряване на обществото във връзка с внесения вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. Политикът определи мотивите към него на „сводка от Google на тема обществени поръчки и МВР“.

„Това, което видяхме от записа е една кола, която се движи с голяма скорост в междублоково пространство. В колата има трима или четирима младежи, обикновено взели колата от родител, които смятат, че са безсмъртни. Образно това може да са същите младежи, които преди 2 седмици се врязаха в автобус и убиха лекар“, каза Добрев.

 

След сбиването с полицейския шеф: Жулиен Кязъмов и Кирил Гочев излизат под „домашен арест“

 

Той даде пример и със случая в Разград, където млад шофьор се вряза в кафене и уби трима. „Като родител съм изпадал в такива ситуации и друг път и много ми се е искало просто да им взема ключовете и да ги спра от движение. Тези факти са безспорни. Никакво значение няма дали са разпилени доматите и дали им е направил забележка. Няма да толерирам насилието и безнаказаността“, допълни политикът.

Според него „държавността се руши“, когато се нападат институциите. По думите му, когато има полицейско насилие – осъждаме МВР и искаме оставка на министър. При насилие над служител на МВР – пак се иска министерска оставка.

Политикът коментира, че БСП е загубила близо 80% от електората си през последните няколко години, а той лично се опитва да налага нови лица в българската политика. По думите му той е спокоен за бъдещето на левицата.

„Не бих казал, че БСП е „Ново начало“. Дадохме шанс на много нови хора, БСП е предвидима политическа сила, която участва в това правителство, именно за да има някаква нормалност. За първи път тази година ще имаме нормална бюджетна процедура“, посочи Добрев.

Пети вот на недоверие: Опозицията се обединява в опит да свали кабинета „Желязков“

Добрев беше категоричен, че БСП ще има собствен кандидат за президент. Скоро започват вътрешните процедури в левицата по избор на номинации и даде пример с Илияна Йотова, Крум Зарков и Янаки Стоилов.

Целия разговор вижте във видеото!

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK