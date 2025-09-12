dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 26°
15 Незначителна облачност 26°
16 Незначителна облачност 26°
17 Незначителна облачност 26°
18 Разкъсана облачност 25°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време

Последни новини

София премина към електронно подписване на глобите за пътуване без билет

София премина към електронно подписване на глобите за пътуване без билет
Находка в Перперикон показва следи от върлувалата в Европа чумна епидемия

Находка в Перперикон показва следи от върлувалата в Европа чумна епидемия

„Последният час на Мерилин Монро“ открива сезона на Народния театър с мистична премиера

Рекорден брой отличници: Над 140 абитуриенти получиха почетните отличия „Национална диплома“

Полша заяви, че руската атака с дронове не е била "грешка"

Двама братя са арестувани в София за наркотици и боен арсенал

"Да изчистим България заедно": МОСВ осигурява за инициативата 40 000 чувала в три цвята

Военният министър: Няма GPS смущения при Кугърите в деня на кацането на самолета на Фон дер Лайен

Нов министър в Албания ще отговаря за обществените поръчки – той обаче не е човек

Адвокатът на Жулиен Кязъмов: Самият комисар Кожухаров казва, че е бил ударен от друг човек
България

Съдът пусна под домашен арест Жулиен Кязъмов след сбиването с полицейския началник

Започна разглеждането на втората мярка - тази на Кирил Гочев

Снимка: bTV

Димитър Върбанов

Публикувано в  14:25 ч. 12.09.2025 г.

Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест Жулиен Кязъмов - един от четиримата задържани младежи след инцидента с директора на полицията в Русе  - ком. Николай Кожухаров.

Определението е окончателно.

Започна разглеждането на втората мярка, на Кирил Гочев. Днес ще бъдат гледани и четирите мерки на обвиняемите.

Припомняме, че четиримата младежи на възраст между 15 и 19 години бяха с постоянна мярка „задържане под стража“, постановена от Окръжния съд в Русе.

Адвокатът на Жулиен Кязъмов: Самият комисар Кожухаров казва, че е бил ударен от друг човек

Снощи в Русе се проведе протест в защита на четиримата младежи и с искане на оставката на началника на полицията Кожухаров, който все още е в болница.

В София също се проведе протест на гражданска инициатива Боец, които поискаха оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, заради според тях неверни твърдения по случая.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца

Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца
Русия с предупреждение към Полша: Да отвори границите си, иначе ще има последствия (ВИДЕО)

Русия с предупреждение към Полша: Да отвори границите си, иначе ще има последствия (ВИДЕО)
При предсрочни избори: ДПС-„Ново начало“ почти се изравнява с ПП-ДБ, „Възраждане“ губи симпатизанти

При предсрочни избори: ДПС-„Ново начало“ почти се изравнява с ПП-ДБ, „Възраждане“ губи симпатизанти
ФБР разпространи запис на стрелеца, убил Чарли Кърк (ВИДЕО)

ФБР разпространи запис на стрелеца, убил Чарли Кърк (ВИДЕО)
Адвокатът на Жулиен Кязъмов: Самият комисар Кожухаров казва, че е бил ударен от друг човек

Адвокатът на Жулиен Кязъмов: Самият комисар Кожухаров казва, че е бил ударен от друг човек
Тази сутрин
Снимка: 10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
Снимка: Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Снимка: Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Лице в лице
Снимка: Кирил Добрев и проф. Даниел Вълчев - гости в "Лице в лице"
Кирил Добрев и проф. Даниел Вълчев - гости в "Лице в лице"
Снимка: Росен Йорданов за версиите за побоя над полицейския шеф в Русе
Росен Йорданов за версиите за побоя над полицейския шеф в Русе
Снимка: Наблюдаваните стоки от първа необходимост
Наблюдаваните стоки от първа необходимост
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс