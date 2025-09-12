Съдът пусна под домашен арест Жулиен Кязъмов след сбиването с полицейския началник

Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест Жулиен Кязъмов - един от четиримата задържани младежи след инцидента с директора на полицията в Русе - ком. Николай Кожухаров.

Определението е окончателно.

Започна разглеждането на втората мярка, на Кирил Гочев. Днес ще бъдат гледани и четирите мерки на обвиняемите.

Припомняме, че четиримата младежи на възраст между 15 и 19 години бяха с постоянна мярка „задържане под стража“, постановена от Окръжния съд в Русе.

Снощи в Русе се проведе протест в защита на четиримата младежи и с искане на оставката на началника на полицията Кожухаров, който все още е в болница.

В София също се проведе протест на гражданска инициатива Боец, които поискаха оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, заради според тях неверни твърдения по случая.

