Адвокатът на Жулиен Кязъмов: Самият комисар Кожухаров казва, че е бил ударен от друг човек

Днес съдът гледа мерките на четиримата обвиняеми за побоя над полицейския началник, а първи в зала влезе именно Жулиен Кязъмов

Димитър Върбанов

Публикувано в  12:06 ч. 12.09.2025 г.

В този час Апелативният съд във Велико Търново гледа мерките за неотклонение на четиримата младежи, обвинени в побой над директора на полицията в Русе комисар Николай Кожухаров. Първи в съдебната зала влезе 18-годишният Жулиен Кязъмов, който е с повдигнато обвинение за тежка телесна повреда и хулиганство.

Още преди заседанието да започне в негова подкрепа в съда дойдоха близки, приятели и съученици на Жулиен.

Прокуратурата поиска от съда да бъде постановена мярка „задържане под стража“, поради особената дързост, с която е извършен побоят.

Съдът ще гледа мерките за неотклонение на младежите, задържани за боя с директора на полицията в Русе

Защитникът на Жулиен обаче посочи, че при разпитите дори самият ком. Кожухаров е посочил, че са му били нанесени два удара, но от друго лице. Също така защитата поиска да разбере къде са записите от боди камерите, посочи и че няма докладни от четирите полицейски екипа, които са се отзовали на място.

Снимка: bTV

„Жулиен не е участвал в побоя над Кожухаров. Разпитани са осем полицейски служители, които обслужват версията на пострадалите. В днешното съдебно заседание дори самият Кожухаров каза, че е получил два удара и че до него е било друго лице, а не Жулиен. Трима полицейски служители свидетелстват на базата на чуто от проведени беседи – присъствали са случайно в залата и говорят от името на задържаните. Как ви звучи това?“, заяви адвокатът на Жулиен Кязимов  - Станислав Иванов.

