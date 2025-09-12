Съдът ще гледа мерките за неотклонение на младежите, задържани за боя с директора на полицията в Русе

Апелативният съд във Велико Търново ще разгледа мерките за неотклонение на четиримата младежи, задържани за боя с директора на полицията в Русе - старши комисар Николай Кожухаров.

Четиримата тийнейджъри, на възраст между 15 и 19 години са с постоянна мярка „задържане под стража“, постановена от Окръжния съд в Русе.

Снощи в Русе се проведе протест в защита на четиримата младежи и с искане на оставката на началника на полицията Кожухаров, който все още е в болница.

В София също се проведе протест на гражданска инициатива Боец, които поискаха оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, заради според тях неверни твърдения по случая.

