dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 16°
08 Незначителна облачност 16°
09 Слънчево 18°
10 Слънчево 20°
11 Слънчево 22°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
България

Съдът ще гледа мерките за неотклонение на младежите, задържани за боя с директора на полицията в Русе

Снощи в Русе се проведе протест в защита на четиримата младежи и с искане на оставката на началника на полицията Кожухаров, който все още е в болница

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:04 ч. 12.09.2025 г.

Апелативният съд във Велико Търново ще разгледа мерките за неотклонение на четиримата младежи, задържани за боя с директора на полицията в Русе - старши комисар Николай Кожухаров.

Четиримата тийнейджъри, на възраст между 15 и 19 години са с постоянна мярка „задържане под стража“, постановена от Окръжния съд в Русе.

Снощи в Русе се проведе протест в защита на четиримата младежи и с искане на оставката на началника на полицията Кожухаров, който все още е в болница.

В София също се проведе протест на гражданска инициатива Боец, които поискаха оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, заради според тях неверни твърдения по случая.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Боят с полицейския шеф: Русенци на протест, настояват за освобождаването на четиримата младежи

Боят с полицейския шеф: Русенци на протест, настояват за освобождаването на четиримата младежи
Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“

Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“
Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца

Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца
Русия с предупреждение към Полша: Да отвори границите си, иначе ще има последствия (ВИДЕО)

Русия с предупреждение към Полша: Да отвори границите си, иначе ще има последствия (ВИДЕО)
Наследникът на Ким Чен-ун: Севернокорейският лидер иска да даде властта на дъщеря си

Наследникът на Ким Чен-ун: Севернокорейският лидер иска да даде властта на дъщеря си
Тази сутрин
Снимка: Бивш МВР министър за случая в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления
Бивш МВР министър за случая в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления
Снимка: Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“
Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“
Снимка: „Путин изпробва реакциите на Европа и НАТО“: Румъния вдигна изтребители като превантивна мярка
„Путин изпробва реакциите на Европа и НАТО“: Румъния вдигна изтребители като превантивна мярка
Лице в лице
Снимка: Росен Йорданов за версиите за побоя над полицейския шеф в Русе
Росен Йорданов за версиите за побоя над полицейския шеф в Русе
Снимка: Наблюдаваните стоки от първа необходимост
Наблюдаваните стоки от първа необходимост
Снимка: Борислав Гуцанов за незаконните домове за възрастни хора
Борислав Гуцанов за незаконните домове за възрастни хора
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс