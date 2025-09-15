С филма „От нищо нещо“ сравни инцидента с полицейския шеф в Русе бившият вътрешен министър Веселин Вучков.

„Ако разгледаме случая изолирано, той не съдържа потенциал за някакви големи политически или професионални обобщения. Това е случка, която може да стане всеки ден навсякъде из пределите на България“, каза в „Лице в лице“ Вучков.

„Избързаха, защото ги натискахте за версии“: Бойко Борисов не иска оставки след случая в Русе

Според него по-скоро последвалата реакция на ръководството на МВР е предизвикала тази политическа и обществена буря.

„Напрежението вероятно през следващите дни ще спадне. Големи обобщения въз основа на него нека да не правим. Това няма да е и причина за падане на правителството, включително и чрез вот на недоверие“, смята той.

Борисов за казуса с полицейския директор в Русе: Какъв му е авторитетът, след като не го познават в града

По думите му комуникацията в МВР и гражданското общество е под всякаква критика.

„Става въпрос за един конвенционален инцидент, дори не може да се нарече битов, както и за комуникационен проблем, който не трябва да се подценява, защото при по-сериозен случай може да предизвика много сериозен обществен катаклизъм“, на мнение е Веселин Вучков.

Според него става въпрос още за „изтъняло доверие“ в институциите.

Побоят над полицейски шеф: „Домашен арест“ за четиримата задържани, има нови доказателства

Как работи системата на МВР?

В МВР работят близо 4400 пенсионери, които са на позиции полицаи и пожарникари.

„Близо 2000 полицаи и пожарникари не са си издържали изпитите за физическа подготовка или голяма част от тях не са се явили ежегодно – при това, без да има никакви последици за тях“, посочи бившият вътрешен министър.

Бивш МВР министър за случая в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления

По думите му близо 5000 служители на МВР от всички категории имат ТЕЛК решение за нетрудоспособност.

„Това не бива да се допуска. Ако някой е трудоустроен, той не трябва да заема позицията на полицай и пожарникар, а ще заеме някоя друга длъжност“, заяви Веселин Вучков.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK