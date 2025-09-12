Побоят над полицейски шеф: „Домашен арест“ за трима от задържаните, има нови доказателства

Трима от младежите, задържани за побоя над полицейския началник в Русе, излизат от ареста. Магистратите остава да решат каква да бъде мярката и на четвъртия арестуван.

Апелативният съд във Велико Търново постанови мярка „домашен арест" за Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов. Предстои да се разбере решението на магистратите за 15-годишния Станислав.

Снимка: bTV

Припомняме, че четиримата младежи на възраст между 15 и 19 години бяха с постоянна мярка „задържане под стража“, постановена от Окръжния съд в Русе. Държавното обвинение настояваше мярката да остане, защото престъплението е извършено с особена дързост.

За първи път в съдебната зала стана ясно и какво пише в протокола от разпита на директора на полицията Николай Кожухаров. Магистратите приеха като доказателства експертизи и видеозаписи. Апелативните прокурори поискаха най-строгите мерки за обвиняемите младежи. Защитникът на Жулиен Кязъмов посочи редица пропуски по делото и заяви, че клиентът му не е съпричастен към побоя.

„Дори Кожухаров казва – получил е два удара от лицето, което седяло на предна седалка, Жулиен е седял на задна, с друга тениска. Аз не видях докладни, всеки един екип трябва да има докладна – какво е заварил, какво се е случило и как е обслужено местопроизшествието“, коментира Станислав Иванов, защитник на Жулиен.

Според Георги Георгиев, адвоката на 19-годишния Кирил Гочев, кадрите от видеозаписите показват, че спътникът на Кожухаров е провокирал ескалация: „Според мен се вижда как Георги Димитров (б.р. спътникът на Николай Кожухаров) бърка в автомобила. Има посягане, бъркане в автомобила, въпреки че Кирил Гочев маха с ръка. Това е поводът да ескалира цялата ситуация и да се стигне дотук“.

Освободените под „домашен арест“ младежи запазиха мълчание. А двама от обвинените – Виктор Иванов и Станислав не се явиха в съдебната зала и бяха представени само от защитниците си. Прокуратурата не коментира. Решението на Апелативният съд е окончателно.

