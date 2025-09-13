dalivali.bg
Прокуратурата: Станислав е нанесъл два удара на Кожухаров, той е под надзор на Детска педагогическа стая

Росен Желязков: Нека съперничеството да бъде тук на тепиха, а не на улицата (СНИМКИ)

Задържаха оръжие, боеприпаси, взривни материали и ракия в частен имот

Водолази чистят морското дъно в Бургас: „Морето е в сърцата ни“

“Отново на училище” с Радио N-JOY: Любими певци се качват на една сцена, ще има много награди

Марияна Емилова прави сама баница, дълга 1160 метра - точи я пет дни, пече я шести ден

Фестивалът „Квартал“ празнува 10 години: София има своя исторически център

Бившият иконом на принцеса Даяна: Разпадането на брака на Хари и Меган е „неизбежно“

На кой въпрос Иван Маджаров от „Златната лига“ на „Стани богат“ иска всички хора да знаят отговора?

Renew Europe за Благомир Коцев: Злоупотреба с превантивно задържане. Без доказателства трябва да бъде освободен
България

Борисов за казуса с полицейския директор в Русе: Какъв му е авторитетът, след като не го познават в града

Според него и МВР е избързало

Публикувано в  12:09 ч. 13.09.2025 г.

Публикувано в  12:09 ч. 13.09.2025 г.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с коментар за казуса с полицейския директор в Русе.

След 13-часово заседание Апелативният съд във Велико Търново промени мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми по делото за побоя над директора на полицията в Русе и неговия съсед.

Побоят над полицейски шеф: „Домашен арест“ за четиримата задържани, има нови доказателства

„Грешката в Русе е, че МВР избърза. Да каже, когато имаме всички факти и обстоятелства ще ги доложим. Но понеже, сутринта говори областният управител, говори кметът и каквото се е случило, всеки разказа някаква версия. В това намирам грешката им първоначално. Какъв е авторитетът на шефа на полицията, след като не го познават в града и след като могат 15-20-годишни младежи да го бият, върху това също трябва да разсъждава МВР“, каза Борисое.

15-годишният Станислав Александров вече е под надзор на инспектор от Детска педагогическа стая, а останалите трима – Жулиен Кязимов, Кирил Гочев и Виктор Иванов – са с домашен арест. Прокуратурата посочи, че според данните от експертизите и свидетелите именно непълнолетния Станислав е нанесъл два удара върху старши комисар Николай Кожухаров и му е причинил телесно увреждане.

Първо по bTV: Говори съпругата на началника на полицията в Русе

Според защитата му обаче той дори не е привлечен като обвиняем. В съдебна зала късно вчера прокуратурата предостави нови доказателства, сред които и показанията на старши комисар Кожухаров. Защитата на младежите обаче твърди, че в документите липсват доклади на полицейските екипи и записи от боди камерите.

Адвокатът на Жулиен Кязъмов: Самият комисар Кожухаров казва, че е бил ударен от друг човек

Тръмп: Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е задържан

Резултатите от пробите са готови: Плевенчани ще имат питейна вода

Колкото златото?България - един от най-големите производители на луксозния черен хайвер

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е е 22-годишният Тайлър Робинсън

