Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с коментар за казуса с полицейския директор в Русе.

След 13-часово заседание Апелативният съд във Велико Търново промени мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми по делото за побоя над директора на полицията в Русе и неговия съсед.

„Грешката в Русе е, че МВР избърза. Да каже, когато имаме всички факти и обстоятелства ще ги доложим. Но понеже, сутринта говори областният управител, говори кметът и каквото се е случило, всеки разказа някаква версия. В това намирам грешката им първоначално. Какъв е авторитетът на шефа на полицията, след като не го познават в града и след като могат 15-20-годишни младежи да го бият, върху това също трябва да разсъждава МВР“, каза Борисое.

15-годишният Станислав Александров вече е под надзор на инспектор от Детска педагогическа стая, а останалите трима – Жулиен Кязимов, Кирил Гочев и Виктор Иванов – са с домашен арест. Прокуратурата посочи, че според данните от експертизите и свидетелите именно непълнолетния Станислав е нанесъл два удара върху старши комисар Николай Кожухаров и му е причинил телесно увреждане.

Според защитата му обаче той дори не е привлечен като обвиняем. В съдебна зала късно вчера прокуратурата предостави нови доказателства, сред които и показанията на старши комисар Кожухаров. Защитата на младежите обаче твърди, че в документите липсват доклади на полицейските екипи и записи от боди камерите.

