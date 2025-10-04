След изборите в Молдова - ще устои ли страната на хибридните руски атаки и защо проруските партии събраха най-голям вот в Гагаузия и Тараклия - коментар от Кишинев пред Кристина Баксанова и оператора Константин Димитров.

Хибридни атаки, дезинформация, неясно финансиране, арести на олигарси и опити за влияние на проруски интереси белязаха предизборната кампания в Молдова.

„Това не бяха просто избори. Това беше тест за демокрацията, поставена под атака. Молдовците минаха този тест“, каза президентът на Молдова, Мая Санду.

Снимка: bTV

Новият парламент на страната ще бъде по-цветен от стария, като в него се запазва проевропейското мнозинство.

„Опозицията преди беше проруска или по-точно про-олигархическа. Сега в парламента ще имаме повече партии. Все още не е ясно как ще се позиционират. Най-важното след тези избори е, че Молдова ще се управлява от проевропейско правителство. И е важно още нещо: Молдова успя да устои на опитите за вмешателство и влияние на Руската федерация чрез различни хибридни атаки“, заяви Йон Табърца, изпълнителен директор на Информационния и документационен центъра на НАТО в Молдова.

Снимка: bTV

Геополитическите теми доминираха в предизборната кампания с фокус войната в съседна Украйна.

„Проевропейските партии и особено управляващата сила казваше, че да, има война в Украйна, но ние успяхме да осигурим мира. Позицията е, че в Украйна има руска агресия и Молдова, както цялата европейска общност, трябва да помага на Украйна и на украинския народ да устоят на руските атаки. Но имаше и позиция на проруските партии, които казваха, че това, което сега се случва в Украйна, е заради ЕС, а преди казваха същото за САЩ. Те, чрез Украйна, атакували Русия. Това са руските опорни точки. Сред тях е и тезата, че съществува сценарий Западът да използа Молдова за „украинизация“ на Молдова. И ако запазим суверенитет и неутралитет, като не се месим в тази криза, ще гарантираме мира. Когато в Гагаузия и Тараклия говорят за мир, те имат предвид точно тези руски неративи и интерпретации“, каза още Йон Табърца.

Снимка: bTV

В Гагаузия и в Тараклия проруските партии събраха най-голям вот - близо 80%.

„Гагаузия и Тараклия, особено Тараклия, са най-проруските области в Молдова. В двете области съществуват етническите малцинства гагаузи и българи. Те са сега предимно рускоговорящи територии в страната. За съжаление, държавата Молдова не успя да намери правилната политика, за да учат гагаузите и българите румънски, който е официалният език за държавните институции. Затова тези малцинства не се чувстват изцяло част от молдовската държава. Те повече се ориентират към Русия. Те са много чувствителни на опорните тези, които идват от Руската федерация. Тези наративи са много отрицателни по отношение на ЕС и на проевропейските партии, както и към правителството на Молдова“, допълни Табърца.

Снимка: bTV

От форума на европейската политическа общност в Копенхаген президентът Санду се обърна към колегите си от близо 50 държави.

„Това, което случи в Молдова през последните няколко месеца и особено през последните няколко седмици преди изборите, може да се случи във всяка европейска страна. Всички трябва да положим усилия, трябва да работим заедно“, заяви тя.

Молдова остава на европейския път, но с още тестове за младата демокрация в страната.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK