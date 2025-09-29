Молдова запазва проевропейския си курс. Това сочат резултатите от парламентарните избори. В района, където е най-голямата българска диаспора обаче, победител е проруският Патриотичен блок.

Пет партии и коалиции влизат в новия парламент на Молдова – управляващата проевропейска партия запазва своето мнозинство и ликува.

На този фон проруският патриотичен блок заяви, че няма да признае изборите, а неговите привърженици се събраха пред парламента на протест. Стигна се и до леко напрежение с полицията.

Изненадата е малката партия „Демокрация вкъщи“, която се оказва, че набира свои симпатизанти чрез ТикТок и фалшиви акаунти в социалните мрежи.

В Тараклия 70% от населението са етнически българи. В центъра на града срещаме Валентина и Димитрий от село Кайраклия, което е на 8 км от границата с Украйна.

„Децата ходиха на руска школа, но изучаваха български. Затова сега нашият син работи от вкъщи дистанционно за България“, казва Валентина.

За тези избори има и материали на български език.

Вече 21 години наблюдателят Димитри Сталев следи за нарушения в предизборната кампания и изборния ден.

„В община Тараклия най-активните партии бяха Блок Патриоти, блокът Алтернатива. По-малко активна беше ПДС. Имаше нарушения, но не сериозни“, казва той.

Предизборни плакати в центъра няма, освен един на проруския Патриотичен блок.

Страховете на хората в района са от военна ескалация - един от проруските наративи в кампанията.

Вторият - вината на управляващите за високите цени на тока заради прекъснатите руски енергийни доставки. Аргументи, които проруският Патриотичен блок използва в кампанията си и събра 80% от вота в района.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK