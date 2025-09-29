Ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Молдова с постове в социалната мрежа X по повод вчерашните избори, спечелени от проевропейската Партия на действието и солидарността.

"Вратата ни е отворена”, написа по този повод председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя обещава ЕС да бъде с Молдова на всяка крачка по европейския път на страната. Фон дер Лайен отбелязва, че опитите за всяване на страх и разделение в Молдова не са попречили на избирателите да подкрепят пътя към Европа, демокрация и свобода.

Moldova, you’ve done it again.

⁰No attempt to sow fear or division could break your resolve.



You made your choice clear:

⁰Europe. Democracy. Freedom.



Our door is open. And we will stand with you every step of the way.⁰

The future is yours. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 29, 2025

"Бъдещето на Молдова е в ЕС“, написа председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. Тя определя изборите като историческа стъпка напред по пътя към демокрация, надежда и възможности.

“Посланието на гражданите на Молдова е ясно - демокрация, реформи, европейско бъдеще, въпреки натиска и намесата от Русия”, написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

"Въпреки огромните усилия на Русия да разпространява дезинформация и да купува гласове, няма сила, която да спре хората, търсещи свобода”, написа върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK