Ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Молдова с постове в социалната мрежа X по повод вчерашните избори, спечелени от проевропейската Партия на действието и солидарността.
"Вратата ни е отворена”, написа по този повод председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя обещава ЕС да бъде с Молдова на всяка крачка по европейския път на страната. Фон дер Лайен отбелязва, че опитите за всяване на страх и разделение в Молдова не са попречили на избирателите да подкрепят пътя към Европа, демокрация и свобода.
Moldova, you’ve done it again.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 29, 2025
⁰No attempt to sow fear or division could break your resolve.
You made your choice clear:
⁰Europe. Democracy. Freedom.
Our door is open. And we will stand with you every step of the way.⁰
The future is yours.
"Бъдещето на Молдова е в ЕС“, написа председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. Тя определя изборите като историческа стъпка напред по пътя към демокрация, надежда и възможности.
“Посланието на гражданите на Молдова е ясно - демокрация, реформи, европейско бъдеще, въпреки натиска и намесата от Русия”, написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща.
"Въпреки огромните усилия на Русия да разпространява дезинформация и да купува гласове, няма сила, която да спре хората, търсещи свобода”, написа върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK