Молдова запазва проевропейския курс. В новия парламент превес ще имат проевропейските партии.

Управляващата Партия на действието и справедливостта събра най-голям брой гласове.

Втори е опозиционният проруски Патриотичен блок.

В парламента влизат и проевропейската платформа “Достойнство и Истина" , “Алтернатива” на кмета на Кишинев и популистката “ Нашата партия” на Ренато Усатий, бивш кандидат за президент.

Избирателната активност е над 52%, сходна с тази на президентските избори преди година.

По време на изборния ден са регистирани над 250 инциденти свързани с тайната на вота. Имаше анонимни бомбени заплахи и арести заради опити за купуване на гласове и провокации.

Голяма избирателна активност беше регистрирана в чужбина, където пред избирателните секции се образуваха опашки.

