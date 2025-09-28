Молдова запазва проевропейския курс. В новия парламент превес ще имат проевропейските партии.
Управляващата Партия на действието и справедливостта събра най-голям брой гласове.
Втори е опозиционният проруски Патриотичен блок.
В парламента влизат и проевропейската платформа “Достойнство и Истина" , “Алтернатива” на кмета на Кишинев и популистката “ Нашата партия” на Ренато Усатий, бивш кандидат за президент.
Избирателната активност е над 52%, сходна с тази на президентските избори преди година.
По време на изборния ден са регистирани над 250 инциденти свързани с тайната на вота. Имаше анонимни бомбени заплахи и арести заради опити за купуване на гласове и провокации.
Голяма избирателна активност беше регистрирана в чужбина, където пред избирателните секции се образуваха опашки.
