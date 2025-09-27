Решаващи избори в Молдова утре. Избирателите ще гласуват за нов Парламент. Големият въпрос е - ще продължи ли страната своя проевропейски път или ще се обърне към Русия.

Полигон на геополитически интереси – така е определяна Молдова през последните месеци. Географски страната се намира между Румъния и Украйна, но на нейна територия се намира и провъзгласилата се за автономна република Приднестровие, където има руско присъствие, определящи себе си като мироопазващо.

Молдова е кандидат за ЕС от 2022 г., а тези избори са ключови, защото не е ясно дали страната ще запази проевропейския си път или ще се обърне към Русия.

Предизборната кампания беше белязана от хибридна война и дезинформация. През последната седмица властите направиха серия от арести и иззеха около 1 млн. евро, предвидени за купуване на гласове.

Привечер - в центъра на Кишинев наш гид е 22 годишният Михаил Нестернюк.



„Ето там е Триумфалната арка, а зад нея е сградата на правителството. Това е площадът на националния събор- много важно място в историята на Молдова. През 1991 хората се събират и настояват за независимост от Съветския съюз. Тогава много хора развяват трицветното знаме, което става и символ на страната ни.

Родителите на Михаил тогава са свидетели на събитията.

Студентът казва, че и сега е много важно какъв избор ще направи страната му.

„Геополитически играчи в момента се борят на бъдещото на Молдова. Интересни сме за Русия, интересни сме и за Европа. Ние сме на шахматната дъска“, казва той.



Геополитическите интереси са една от основаните теми в тази предизборна кампания. Сред рекордния брой 23 регистрирани политически претенденти за парламента, Основната надпрева е между проевропейската управляваща Партия на действието и солидарността и проруския Патриотичен блок, който обединява четири партии.





„Този път всеки молдовец ще ви каже, че това са най важните избори в момента за страната, защото ние започнахме преговори с Брюксел за нашето присъединяване към ЕС. Но и заради войната в Украйна“, казва Йон Маноле- изпълнителен директор на ПромоЛекс Молдова.



Неправителствената организация ПромоЛекс следи за провеждането на честни избори. Седмица преди вота наблюдатели й регистират редица нарушения - от увеличаване на публикациите с фалшиви новини в социалните мрежи до вече отпечатани бюлетини с посочена партия.



„Има много играчи и надпреварата между тях е много оспорвана. Става въпрос и за много пари , за голямо финансиране от различни личности. Част от тези пари не са прозрачни и не е ясно откъде идват. Разбира се, има и много дезинформация“, казва Маноле. .



През последните дни големи социални мрежи затварят мними групи и хиляди ботове. Платформата Тик Ток премахва над 100 000 фалшиви профила, над 250 хиляди профила тип "спам Молдова", както и над милион и половина фалшиви последователи.

Репортери под прикритие разкриват как групи за споделяне на готварски рецепти и пожелания за празници всъщност агитират в полза на проруски политици.



„Молдова беше като полигон за различни тестови приз последните 25 години. Всеки път ние наблюдавахме нови политически техники , които се изпробваха тук и ако имаха добри резултати за тези , които бяха заинтересувани да ги внедрят, след това ги видяхме същите методи в други държави., като в Румъния например. За Русия е много важно да не позволи на ЕС да бъде единен, защото ако Европа е обединена, това е сериозна сила“, посочва Йон Маноле.

Освен в социалните мрежи кампанията се води и в чужбина. Очаква се решаващ вот от молдовската диаспора.



„В Молдова е традиция да има организиран транспорт с гласоподаватели за изборите, особено в деня на вота. Но това, което беше ново за всички на последните избори е, че много избиратели молдовци бяха транспортирани със самолети- от Русия към Беларус, към Азербайджан , за да увеличат изборната активност в съседните държави . Имаше и много автобуси, организирани , които вкараха руснаци в Молдова. За предстоящите избори имаме информации, че ще има организиран транспорт от Приднестравието , където сега бяха разкрити по- малко изборни секции . Според информациите са готово да организират автобуси до Румъния. Вероятно 3 хиляди избиратели ще бъдат транспортирани там. Прочетох информация и от Латвия, че затворят достъпа за някои автобуси“, разказва още той.



Журналистическо разследване разкрива как молдовски олигарх, свързан с най-голямата кражба от банковата система на страната, финансира мрежа за организиран вот. Заради подавана намеса на изборите му преди година, Партията на Илон Шор "Победа" не беше допусната до изборите.

Арена на вота е и автономната република Приднестровие, където са около 10% от избирателите.



„Имат молдовски паспорти, но нямат същите права , включително по време на кампания. Те нямат достъп до различните политически партии или политическите програми, нито могат да дискутират с политиците и в този смисъл за мен те са дискриминирани. Техният вот не може да е осъзнат вот. Ние сме разделени териториално, но и населението у нас е много разделено. И Русия се възползва от това. В регионите, където са нашите малцинства , хората гледат различно на Европа и на Руската инвазия в Украйна“, казва Маноле.



„Молдова може да послужи като руски Тръмплин за дестабилизация на този регион. Ако Русия успее да получи проруски парламенти правителство в Молдова, те ще могат да легитимират руските части в Преднестровието, да разположат повече руски войски на наша територия и така да изградят друга архитектура и да атакуват Украйна чрез нашия регион“, посочва Михаил Нестерюк.



Месец преди изборите на площада в Кишинев до президента Мая Санду застанаха три европейски лидери - Макрон, Мерц и Туск, за да уверят молдовците в европейската подкрепа.



„Ако говорим за проевропейците- бяха много чути силни проевропейски послания. Ако говорим за проруска настроените - ти се опитаха да използват тези речи за контрапропаганда като тази седмица дори заявиха, че ЕС ще окупира Молдова, много нелогично“.

На площада е и Михаил, който казва, че ще гласува на тези избори защото има мечта.



“Представям си Молдова след 10 години ката член от ЕС и аз да предавам за това като журналист от Брюксел”, посочи Михаил Нестерюк.

