В Молдова предадоха на властите един от най-издирваните олигарси и бивш политик, обвинен за присвояване на 1 млрд. долара. Това се случва в навечерието на ключови за страната избори.

Владимир Плахотнюк е известен като най-богатия молдовец, обвинен за „кражбата на века“.

Обвинен е в присвояване на над 1 млрд. долара, които изчезват през 2014 г. от банковата системата на страната.

През юли беше задържан от гръцките власти малко преди да излети за Дубай.

При изключителни мерки за сигурност и огромен медиен интерес днес беше свален от самолета от Атина и отведен в затвора в Кишинев.

През 2014 г. от три банки изчезват над 1 млрд. щатски долара, или около 12% от брутния вътрешен продукт на Молдова.

Срещу Плахотнюк са повдигнати обвинения за създаване и ръководене на престъпна организация, измама и пране на пари.

„Подсъдимият трябва да бъде уведомен за обвиненията, повдигнати срещу него по четири наказателни дела, както и по делото, което в момента е висящо в съда“, обяви прокурорът Александру Черней.

Плахотнюк е заемал позиции в банковия сектор и в държавната фирма за петрол.

Като лидер на партия участва в управлението на страната, бил е и зам.-председател на парламента. През 2019 г. напуска Молдова и оттогава е издирван.

Според Интерпол през последните 6 години Плахотнюк е живял в 22 държави и е сменил 16 паспорта.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK