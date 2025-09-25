В Молдова предадоха на властите един от най-издирваните олигарси и бивш политик, обвинен за присвояване на 1 млрд. долара. Това се случва в навечерието на ключови за страната избори.
Владимир Плахотнюк е известен като най-богатия молдовец, обвинен за „кражбата на века“.
Обвинен е в присвояване на над 1 млрд. долара, които изчезват през 2014 г. от банковата системата на страната.
През юли беше задържан от гръцките власти малко преди да излети за Дубай.
При изключителни мерки за сигурност и огромен медиен интерес днес беше свален от самолета от Атина и отведен в затвора в Кишинев.
През 2014 г. от три банки изчезват над 1 млрд. щатски долара, или около 12% от брутния вътрешен продукт на Молдова.
Срещу Плахотнюк са повдигнати обвинения за създаване и ръководене на престъпна организация, измама и пране на пари.
„Подсъдимият трябва да бъде уведомен за обвиненията, повдигнати срещу него по четири наказателни дела, както и по делото, което в момента е висящо в съда“, обяви прокурорът Александру Черней.
Плахотнюк е заемал позиции в банковия сектор и в държавната фирма за петрол.
Като лидер на партия участва в управлението на страната, бил е и зам.-председател на парламента. През 2019 г. напуска Молдова и оттогава е издирван.
Според Интерпол през последните 6 години Плахотнюк е живял в 22 държави и е сменил 16 паспорта.
