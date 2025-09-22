Молдовските власти съобщиха, че на 22 септември са извършили 250 обиски и са задържали 74 души като част от разследване на план, подкрепен от Русия, за предизвикване на „масови размирици“ и дестабилизиране на страната около ключови парламентарни избори, съобщи „Гардиън“.

Обиските са насочени към над 100 души и са проведени в множество населени места в страната, съобщиха от полицията. 74 души са задържани за срок до 72 часа, каза Виктор Фуртуна, главен прокурор на Молдова от офиса за борба с организираната престъпност и специални случаи.

Молдова ще избере нов парламент със 101 места на 28 септември, като изборите се възприемат от много наблюдатели като решение между продължаване на европейския път на страната или по-близки връзки с Русия.

Полицията на Молдова заяви, че заговорът за безредици е бил „координиран от Руската федерация чрез криминални елементи“.

Проевропейският президент на Молдова Мая Санду обвини Русия, че плаща на „стотици хора“, за да дестабилизира малката страна преди парламентарните избори през уикенда.

Бившата съветска република, заклещена между разкъсваната от война Украйна и членката на ЕС Румъния, многократно е предупреждавала за руска намеса.

„На стотици хора се плаща (от Русия), за да провокират безредици, насилие и да разпространяват страх“, заяви Санду във видеообръщение, излъчено тази вечер.

Тя каза, че „Кремъл излива стотици милиони евро, за да купи стотици хиляди гласове“, и призова гражданите да попречат на завръщането на власт на „тези, които сега купуват гласове“.

„Тяхната мисия: да организират насилие преди и след изборите“, написа в X Станислав Секриеру, шефът на националната сигурност на Санду.

Лидерът на проруската опозиция, бившият президент Игор Додон, каза, че някои претърсвания са били проведени в регионалните офиси на неговата Социалистическа партия. Той обвини управляващата Партия на действието и солидарността на Санду в „сплашване“.

„Стотици ежедневни претърсвания и атаки срещу нашите колеги показват страха на Мая Санду от резултатите от изборите. Те знаят, че ще загубят тези избори“, заяви той по време на пресконференция.

Макар че повечето проучвания, проведени преди изборите, показват, че управляващата партия води, анализаторите твърдят, че резултатът от гласуването е непредсказуем.

Под президентството на Санду Молдова започна преговори за присъединяване към ЕС миналата година.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK