Министерството на външните работи на Молдова днес съобщи, че в няколко избирателни секции в чужбина са получени бомбени заплахи, предаде Асошиейтед прес.

Сред тях са секциите в Рим и Генуа в Италия, Букурещ в Румъния, Ашвил в американския щат Северна Каролина, Аликанте в Испания и Брюксел в Белгия.

„Бомбените заплахи започнаха точно както властите предупредиха, че ще се случат по-рано – като част от намесата на Руската федерация в изборния процес“, заяви министерството и добави, че е подготвено и работи с партньорите си, за да гарантира, че тези инциденти няма да повлияят на гласуването.

Молдовската служба за технологична и киберсигурност заяви, че е регистрирала хакерски атаки, насочени срещу изборната инфраструктура и правителствените облачни услуги.

„Всички атаки бяха регистрирани и неутрализиране в реално време, без да нарушат изборния процес“, се казва в изявлението.

Очаква се голямата молдовска диаспора да изиграе решаваща роля в изхода от днешните парламентарни избори. На последните президентски избори, на които също бе гледано като на избор между Изтока и Запада – в чужбина гласуваха рекордните 327 000 избиратели. Над 82% от тях подкрепиха проевропейската президентка Мая Санду и осигуриха преизбирането ѝ, припомня АП.

