Молдова провежда парламентарните си избори днес. Резултатът от тях ще покаже накъде ще поеме държавата оттук нататък - към Европа или към Русия?

Точно в 7 часа започна изборният ден тук в Молдова и ще приключи в 21 часа. 3,5 милиона молдовци от страната и чужбина имат право да участват в този вот. Те избират между 22 партии. Партиите бяха 23, но вчера Централната избирателна комисия забрани една от тях заради непрозрачно финансиране и съмнение за пранена пари. Това е така наречена проруска партия.

Малко по-рано беше забранена още една проруска партия от опозиционния патриотичен блок. Но коалицията ще се яви на изборите, защото в него влизат още три проруски партии.

Големият въпрос на тези избори е дали управляващата партия на действието и солидарността на президента Сандо ще успее да запази своето мнозинство в 101-членния парламент, или ще се наложи да се коалира с някоя от партиите и съответно с коя.

Двете големи въпросителни са действително дали Молдова ще запази като кандидат за членка за ЕС своя проевропейски път, или ще се обърне към Русията, тъй като големият опозиционен блок са проруските партии. Кампанията беше белязана с много хибридни войни, дезинформация, опити за влияние на олигарси в изгнание, както и на местни политици.

И малко в тези дебати за геополитическите теми назад останаха темите, свързани с икономическото развитие на страната, които вълнуват голяма част от молдовските граждани.

С оператора Константин Димитров бяхме и в Тараклия при бесарабските българи, за да чуем и тяхната позиция. Но това, което вълнува младите хора, е действително развитието на страната. В навечерието на изборите се срещнахме с един от тези младежи.

След като завършва гимназия, Денис Парнао пристига в Кишинев, за да следва. Казва, че в столицата има повече възможности и за обучение, и за работа, отколкото в родното му място.

"Ката завърша обучението си в Молдова, мисля, че мога да го продължа в Румъния или зад граница, но след това ще се върна в Молдова, защото където си роден, там принадлежиш. Мисля, че има възможност за реализация на младите и тук в Молдова", коментира Денис.

20-годишният Денис и брат му са част от поколението младежи в Молдова, които израстват при баба и дядо, защото родителите са в чужбина.

"В моето семейство родителите ми заминаха зад граница, когато с брат ми бяхме на 2 години. Заминаха в Русия, за да печелят пари, за да бъдем ние добре. След известно време мама се върна в Молдова, но татко остана да работи в Русия и още е там", казва Денис.

Повишаване на доходите и разкриване на нови работни места е една от най-важните теми в този вот за избирателите. Но остана в сянката на геополитическите дебати.

Денис следи предизборната кампания в Молдова и е убеден, че ще гласува.

"Надявам се партията, която спечели, да води Молдова към добро развитие. Да си сътрудничим с нашите партньори, но и да запазим идентичността си", коментира той.

Казва, че мечтата му е да работи по специалността си не зад граница, а в Молдова.

