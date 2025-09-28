Съдбоносни избори в Молдова. Днес се решава дали към Европейския съюз или към Москва поема бившата съветска република.

"Денят започна много добре. Вече са гласували 100 000 човека. Засега няма никакви инциденти, но това, което казаха за корумпиране на електората, наистина е така. И президентът на Република Молдова декларираше милиони евро, които идват от Русия за дезинформация и за корумпиране на хората. Започваха от 50 евро, стигаха до 150 евро. Днес, в деня на избора се очаква, че просто ще корумпират хората за 200-250 евро. Това е най-големият проблем на тези избори, който беше доказан от международни организации, от журналистите в Молдова", коментира пред bTV Михай Пейков от център за граждански инициативи на националните малцинства в Молдова.

"В Молдова има един олихарх, който се намира в Русия. Той е част от голямата цедка на проруски партии в Молдова, които са финансирани от него и от Русия, от правителството. Парите идват в Молдова чрез различни схеми, както и кеш, който го докарват хората и членовете на тези партии, така и различни криптовалути, които после ги пращат на хората. Създават контакти и правят голяма машина", разказва Пейков.

Журналистическите разследвания показват, че най-много гласове от корумпираните хора отиват за "Блок патриотик" - патриотическия блок, в който бяха три партии, но вече са много малки партии, към които отиват купуваните гласове.

Установени са вече повече от 50 хил. човека с купени гласове и с глоби от 1500-2000 евро. "Ако си продадеш гласа за 50 евро, после може да си глобен за 1500 евро", казва още Пейков.

Най-важно е днес, защото принципно днес Молдова избира дали ще продължили пътя си към ЕС или се връща към Русия. Молдовците смятат, че това ще е най-големият риск.

Последните социологически анализи показват, че всъщност след изключването на проруските партии, в молдовския парламент ще бъдат по-голямата част на PAS (партията на действието и солидарността), която е партията на президента Мая Санду и е проевропейска. Последните анализи показват, че в Молдова може да вземе 30%, като и молдовците в чужбина ще гласуват най-много за тази партия, за да продължи европейския път.

