Съдбоносни избори в Молдова. Но не само за Молдова. Към Европейския съюз или към Москва поема бившата съветска република? Каква ще е ролята на гражданите на Молдова с български произход и как евентуален молдовски завой към Кремъл може да доведе руска армия и на южната граница на Украйна?

Стоян Георгиев разказва за българската връзка и колко важни са изборите в страната, които се провеждат днес.

Журналистът Николай Марченко е бесарабски българин от Молдова. Определя изборите в родината си като съдбоносни. И то не само за най-бедната страна в Европа, а за европейската политика и войната в Украйна.

„Проруските партии, благодарение на финансирането, което получават от олигарсите като Илон Шор и с подкрепата на Москва, се надяват да имат реванш на тези избори и да спечелят така мнозинство в парламента, да го вземат от проевропейската партия PAS на действащата президентка Майя Сандо”, коментира Николай Марченко.

Ключов играч в полза на Русия е молдовският олигарх Илон Шор.

„И този бизнесмен се укрива в Русия и се ползва с цялата подкрепа на руския президент Владимир Путин и неговата партия „Единна Русия“. Фондация „Евразия“ има бюджет от около 250 милиона евро. В момента Илан Шор предлага на активисти, които събират хора, купуват гласове, организират протести, заплати от около 3000 долара. Да ви обясня, че в Р. Молдова средната заплата е от 300-400 евро“, казва Марченко.

Решаващи за този завой могат да се окажат гласовете на няколко десетки хиляди молдовци с български произход.

„Проблемът е в това, че като цяло в южните региони на Молдова, където живеят гагалузи и басарабски българи, те не владеят румънски“, коментира журналистът.

Илюстрация за настроенията в регионите на гагаузите е проведеният наскоро референдум, на който малко над 50% от молдовските граждани избраха европейския път на страната, но внушителните 95% от хората Гагаузия гласуваха срещу ЕС.

„Медиите, телевизиите в Гагаузия получават сериозно финансиране от олигарсите и от страна на Москва и те са част от мрежата за руска пропаганда в Източна Европа - настроенията срещу Украйна, срещу украинските бежанци, срещу Европейския съюз, срещу Румъния“, коментира Николай Марченко.

Регионите в Южна Молдова са най-бедните в най-бедната страна в Европа.

„Ако в Молдова на тези избори спечелят проруските сили, смятайте, че отношенията и с България, и с Румъния, и с Европейския съюз рязко ще се влошат. Молдова, най-вероятно, ако се запази сегашният политически курс, ще влезе в Европейския съюз преди Украйна, защото за разлика от Украйна в Молдова все пак няма действащ военен конфликт“, казва още той.

Украйна може да се сдобие с неприятелска страна и на южната граница, ако Молдова попадне в руски ръце. И това да промени твърде решаващо баланса на силите.

„Руската армия в Приднестровието няма и 2000 души, това са 1500 души. Но новите власти, ако спечелят проруските сили в Молдова, те ще съдействат на Русия да си попълва контингента и това ще е опасно за Украйна, защото тогава те ще могат по някакъв начин да се окажат в тила на Украйна и да заплашват Одеска област. А Одеска област е изключително важна за Русия, за Путин“, коментира още журналистът.





Залогът от изборите в Молдова е бъдещето на страната, но и кой ще бъде на южната граница на Украйна.

