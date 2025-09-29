Парламентарните избори в Молдова бяха конкурентни, но помрачени от сериозни случаи на чужда намеса.

Това съобщи днес ръководителят на мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за наблюдение на вота в страната, цитиран от Ройтерс.

Пола Кардосо, един от координаторите на краткосрочната наблюдателна мисия на ОССЕ за изборите в Молдова, заяви, че решението на молдовските власти да изключат от участие две партии няколко дни преди произвеждането на изборите е подкопало „правната сигурност на статута на съперниците и е ограничило правото им на ефективна защита“.

Във вчерашния ден станаха ясни резултатите – Молдова запазва проевропейския курс.

Управляващата Партия на действието и справедливостта събра най-голям брой гласове. На второ място е опозиционният проруски Патриотичен блок. В парламента влизат и проевропейската платформа „Достойнство и Истина“ , „Алтернатива“ на кмета на Кишинев и популистката „Нашата партия“ на Ренато Усатий, бивш кандидат за президент.

