Последни новини

Кауза вместо букет: Училище в Лом подава ръка на 8-месечно бебе с бъбречна недостатъчност

Протест в София срещу полевите тестове за наркотици

Разходка в най-старата фабрика за коприна в Италия, обличала Бочели и папа Франциск

Мисия за защита на източния фланг: Дания, Франция, Великобритания и Германия вече са заявили участие

Камион изгоря напълно на магистрала "Струма" (ВИДЕО, СНИМКИ)

Месеци в очакване на ремонт: След като покривът на гимназията по приложни изкуства изгоря

Челният удар на „Цариградско шосе“: Камион за миене на улиците се е движил в насрещното

Почина 16-годишното момче, което през юли беше прегазено умишлено от пастрока си

Премиерът за петия вот на недоверие: Той преповтаря вече случили се вотове

Борисов за казуса с полицейския директор в Русе: Какъв му е авторитетът, след като не го познават в града
Световната карта: Глобални заявки на горещи фронтове

Събитията обобщава Цветана Балабанова

Публикувано в  13:10 ч. 13.09.2025 г.

Глобални заявки на горещи фронтове белязаха лятото. Но без видим резултат. Събитията обобщава Цветана Балабанова.

Среща с големи заявки в Аляска между лидерите на Америка и Русия.

Последвана от европейска демонстрация на подкрепа за Киев в Белия дом.

Хвърлена ръкавица към Вашингтон – Пекин събра рамо до рамо най-санкционираните – лидерите на Русия и Северна Корея. И показа военна мощ.

И първи руски дронове, свалени над страна членка на НАТО.

Пенсиониран генерал от полската армия: Навлизането на дронове във въздушното пространство на страната не е война

„Целта на тази руска провокация е да тества нашите способности“, каза Карол Навроцки, президент на Полша.

Въпреки растящите критики Израел обяви нова операция за пълна окупация на град Газа. И се опита да удари ръководството на „Хамас“ в столицата на посредника Катар - часове след кървав атентат в Йерусалим.

Стотици присъстваха на бдение в памет на Чарли Кърк в Лондон (СНИМКИ)

Изстрели и отвъд Океана, но по политически активист. И въпросителни за тънката граница между агресията във виртуални и в реалния свят.

TW FB M
Колкото златото? България - един от най-големите производители на луксозния черен хайвер

Адвокатът на Жулиен Кязъмов: Самият комисар Кожухаров казва, че е бил ударен от друг човек

Тръмп: Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е задържан

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е е 22-годишният Тайлър Робинсън

След сбиването с полицейския шеф: Жулиен Кязъмов и Кирил Гочев излизат под „домашен арест“

