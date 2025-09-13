Световната карта: Глобални заявки на горещи фронтове

Глобални заявки на горещи фронтове белязаха лятото. Но без видим резултат. Събитията обобщава Цветана Балабанова.

Среща с големи заявки в Аляска между лидерите на Америка и Русия.

Последвана от европейска демонстрация на подкрепа за Киев в Белия дом.

Хвърлена ръкавица към Вашингтон – Пекин събра рамо до рамо най-санкционираните – лидерите на Русия и Северна Корея. И показа военна мощ.

И първи руски дронове, свалени над страна членка на НАТО.

„Целта на тази руска провокация е да тества нашите способности“, каза Карол Навроцки, президент на Полша.

Въпреки растящите критики Израел обяви нова операция за пълна окупация на град Газа. И се опита да удари ръководството на „Хамас“ в столицата на посредника Катар - часове след кървав атентат в Йерусалим.

Изстрели и отвъд Океана, но по политически активист. И въпросителни за тънката граница между агресията във виртуални и в реалния свят.

