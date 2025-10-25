Подкрепата за Украйна и санкциите срещу Русия и руския сенчест флот бяха акценти в срещата на евролидерите в Брюксел.

Когато приоритет е сигурността на Европа - поглед и към една от водните граници - Черно море. Този месец Противоминната военноморска група беше активирана за седми път. Тя беше сформирана миналата година между България, Румъния и Турция.

От началото на войната в Украйна в Черно море са открити над 120 мини. 78% от тях са били край бреговете на Украйна, 8% – край Румъния, 7% – край Турция и 5% – край България.

По данни на Българския военноморски флот, техни кораби са локализирали и унищожили 6 мини в наши териториални води.

Снимка: bTV

По 7 мини са обезвредили военноморските сили на Турция и Румъния, като последната – преди по-малко от два месеца.

Именно борбата с тази заплаха мотивира създаването на тристранната противоминна мисия.

Какво може да е нейното бъдеще и какви са перспективите за сигурността в Черно море - Коментар на пенсионирания контра-адмирал Юри Ковальов, с 15 години опит в румънското военно разузнаване и назначения в Москва и Киев. С него разговаря Цветана Балабанова.

Напоследък всички говорят и за т.нар. „коалиция на желаещите“ на терен в Украйна след евентуално примирие. Какво обаче правим в Черно море?

Според мен е задължително в допълнение към, каквато и да е сухопътна инициатива да има и коалиция на желаещите в морето.

Какво би означавала тя и защо е необходима?

Снимка: bTV

Защото сигурността в Черно море е важна за всички европейски държави. Знаете за Противоминната група в Черно море между България, Румъния и Турция. Нейната рамка може да бъде използвана за създаване на евентуална бъдеща морска коалиция. Има няколко варианта: тя да е само от трите държави членки на НАТО или да включи и Грузия и Молдова като черноморски страни.

А кой ще я оглави?

Снимка: bTV

Турция има сериозен потенциал, тъй като е заела едновременно проукраинска позиция, без да бъде анти-руска. Един вид активен неутралитет – или сдържане на Русия, без обаче да се конфронтира с нея. Анкара доста успешно играе тази деликатна игра, така че да кажем, че има добри позиции да застане начело.

Тоест смятате, че Противоминната група е успешна?

Определено е успешна.

Защо?

Сформирането ѝ отне известно време, бяха подписани споразумения. Но благодарение на нея вече имаме създадена ефективна система за командване и контрол, групата беше активирана няколко пъти. Важно е и че споразумението позволява да се включат и други страни членки на НАТО. Всяко участие например на Съединените щати или Великобритания би било повече от добре дошло.

Горещата тема в момента е заплахата от дронове от изток и европейската идея за т.нар. „стена срещу дронове“. Според вас възможно ли е да се реализира такава и колко време би отнело?

Зависи колко развита искаме да бъде. Технологиите в тази сфера се развиват изключително бързо. Дроновете се променят, което означава, че и контра-мерките срещу тях трябва да поддържат същото темпо на иновация. Говорим както за кинетични действия – които физически да ги свалят, така и за радиоелектронната борба. Можем да научим много от украинската страна в тази сфера, тъй като те са във война и са изправени пред тази заплаха ежедневно. Не е тайна, че много големи европейски компании помагат на Украйна в разработката на дронове и съответно научават от практическия опит на украинците – както от успехите, така и от неуспехите им.



Западни разузнавателни агенции предупреждават, че Русия може да нападне страна от НАТО преди 2030 година. Колко притеснени трябва да бъдем?

Ако тези, за които говорите, имат достатъчно доказателства, със сигурност членките на Алианса ще предприемат всички възможни мерки да се предпазят. Както забелязвате, на ниво НАТО има сериозни действия за борба с хибридните атаки, както и за разбирането на руските провокации с навлизането на самолети и дронове във въздушното пространство на Полша, Румъния и други страни.

Каква прогноза бихте дали за конфликта в Украйна?

Това е изключително трудно и никой не би могъл да даде времева рамка. Най-важното е да се намери компромис възможно най-бързо. През последните месеци се говори много за гаранции за сигурността на Украйна. Трябва да видим какво ще означават те, трябва да има конкретика – да дефинираме какви ще са тези гаранции и да ги приложим.

