Замразените руски пари: Белгия блокира заема за Украйна

Предвиденият европейски заем за Украйна, на базата на замразените руски активи, остава под въпрос. Белгия блокира приемането му на вчерашната среща на върха на европейските лидери в Брюксел.

Много голяма част от блокираните руски активи заради европейските санкции срещу Русия, се намират в Белгия. Затова именно Белгия поиска ясна юридическа обосновка за правото да бъдат използвани. Тя настоя всички държави от ЕС да са отговорни за риска от заема, поиска и гаранции, че всички ще участват, ако се наложи парите да бъдат възстановени.

Белгия отказва да се превърне сама в обект на отмъщение от страна на Русия. Така, изненадващо заемът за Киев за момента пропада.

„Украйна ще разполага с необходимите финансови ресурси, за да се защити от агресията на Русия и в обозримо бъдеще. Сега трябва да се работи по техническите, правните и финансовите аспекти на подкрепата на Европа и ще се върнем на този въпрос на заседанието на Европейския съвет през декември“, заяви Антонио Коща, председател на Европейския съвет.

„Ние се споразумяхме за това какво представлява заемът за репарации. И трябва да работим върху това как да го направим. Как да го осъществим. Какъв е най-добрият вариант да продължим напред“, допълни Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК.

Надеждата за заем за Киев остава за следващия Европейски съвет през декември. Блокираните руски активи възлизат на 140 млрд. евро.

