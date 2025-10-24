dalivali.bg
Продажбата на активи на „Лукойл" у нас ще става след решение на правителството
Тръмп обяви незабавно прекратяване на всички търговски преговори с Канада

Кабинетът обсъжда как страната ни да избегне евентуална криза с горивата

Гроздан Караджов: Подготвяме старта на редовни полети от София до Ню Йорк и Чикаго през април 2026 г.

ГЕРБ иска да отпадне „такса водомер“, която МРРБ предложи

Ключова среща за Украйна: В разговорите в Лондон ще участват над 20 държави

След ареста на д-р Станимир Хасърджиев НПО се разграничи от него, призна за личните му проблеми

Учените се надпреварват да отгледат човешки зъби в лабораторията

Георги Георгиев: Бургаската рафинерия и няколко дъщерни дружества на "Лукойл" попадат под санкции от САЩ

Руският „Лукойл“ очаква 2 млрд. долара от продажбата на рафинерията си в България
Светът

Замразените руски пари: Белгия блокира заема за Украйна

Тя настоя всички държави от ЕС да участват, ако се наложи парите да бъдат възстановени

Десислава Минчева Десислава Минчева

Публикувано в  12:20 ч. 24.10.2025 г.

Предвиденият европейски заем за Украйна, на базата на замразените руски активи, остава под въпрос. Белгия блокира приемането му на вчерашната среща на върха на европейските лидери в Брюксел.

Много голяма част от блокираните руски активи заради европейските санкции срещу Русия, се намират в Белгия. Затова именно Белгия поиска ясна юридическа обосновка за правото да бъдат използвани. Тя настоя всички държави от ЕС да са отговорни за риска от заема, поиска и гаранции, че всички ще участват, ако се наложи парите да бъдат възстановени.

Белгия отказва да се превърне сама в обект на отмъщение от страна на Русия. Така, изненадващо заемът за Киев за момента пропада.

Европа приветства новите санкции срещу Русия, Белгия блокира част от средствата за Украйна

„Украйна ще разполага с необходимите финансови ресурси, за да се защити от агресията на Русия и в обозримо бъдеще. Сега трябва да се работи по техническите, правните и финансовите аспекти на подкрепата на Европа и ще се върнем на този въпрос на заседанието на Европейския съвет през декември“, заяви Антонио Коща, председател на Европейския съвет.

„Ние се споразумяхме за това какво представлява заемът за репарации. И трябва да работим върху това как да го направим. Как да го осъществим. Какъв е най-добрият вариант да продължим напред“, допълни Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК.

Надеждата за заем за Киев остава за следващия Европейски съвет през декември. Блокираните руски активи възлизат на 140 млрд. евро.

