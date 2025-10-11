Златото винаги е имало огромна притегателна сила, независимо от формата и като монети, и като кюлчета. Бляскавият метал от векове се свързва с финансовата сигурност.

А тази седмица цената му достигна исторически връх – 4000 щатски долара за тройунция.

Инфлацията, добивът и технологиите са само част от факторите, които влияят на цената. Отразяват ѝ се и събитията на геополитическата сцена, където светът стана все по-непредсказуем.

Централните банки на много държави отново се обърнаха към златото.

Трите най-важни борси за цената на златото са в Лондон, Ню Йорк и Шанхай. В Лондон е и най-големият по обем пазар на златни кюлчета в света.

Едно стандартно блокче тежи 12,5 килограма и трябва да е от 24 карата злато.

В края на септември тази година в Лондонските трезори се съхраняват близо 9000 тона от благородния метал или малко над 707 000 златни кюлчета. Това са малко над хиляда и 400 палета със злато.

Цената на златото никога не стои на едно място – тя се променя почти всяка минута, според това колко хора искат да купуват и колко – да продават.

Но има и един по-официален момент – в Лондон всеки ден се определя световната ориентировъчна цена на златото.

Това става чрез електронна система, която събира оферти от големите банки и инвеститори и намира баланса между търсенето и предлагането. Така се ражда т.нар. лондонска цена на златото – ориентирът, по който целият свят следи колко струва един грам от най-желания метал.

От началото на годината златото е поскъпнало с близо 30% – един от най-големите му скокове от десетилетия насам.

Експерти подчертават, че централните банки по света изкупуват злато и като стратегически ход, целящ намаляване на зависимостта от щатските облигации и долара.

Рекордната цена на златото се дължи и на страховете от продължаващото поскъпване на акциите на най-големите технологични компании за изкуствения интелект в Съединените щати.

От Банката на Англия предупреждават, че надутите цени на тези компании могат да породят икономически срив като този през 2002 г.

Банката на Англия държи около 310 тона злато в трезорите си, но само малка част от него е собственост на Великобритания, по-голямата част се държи в името на други държави и частни банки.

