Цената на златото постави нов исторически рекорд, надминавайки 4000 долара за тройунция.

От април досега благородният метал е поскъпнал с около една трета, което е и най-високият ръст от 70-те години на миналия век.

Основна причина са обявените от Доналд Тръмп мащабни мита, засегнали глобалната търговия.

Блокажът на правителството отвъд Океана заради липсата на бюджет също тревожи инвеститорите.

Златото се смята за един от най-сигурните инвестиционни инструменти, особено във времена на политически турбуленции или икономическа криза.

