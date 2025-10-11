Тази седмица БНБ обяви, че във връзка с правилата на Европейската централна банка, е закупила 66 хиляди тройунции злато. Това са под 1% от брутните ѝ валутни резерви.

Парите в злато – отново е на мода. Както на световните пазари, така и в портфейла на българите.

А поговорката „Мълчанието е злато“ е правило сред тези, които инвестират в благородния метал.

„Има над 100% ръст в търсенето на инвестиционно злато в броят клиенти, които отразяваме и това изобщо не е случайно. От една страна, хората усещат инфлацията по джоба си още след COVID и това ги накара да погледнат към инвестиционното злато. От друга страна, от догодина влизаме в еврозоната, това кара изключително много хора да изкарат пари от дюшек, матрак, буркани и да трябва да ги обменят", заяви Макс Баклаян, инвестиционен експерт.

За тази година вложенията в инвестиционно злато у нас вече възлизат на около 800 млн. лева, казва Баклаян. Прогнозите са, че до края на декември тази сума ще надхвърли 1 милиард лева.



„Със сигурност има много завишено търсене в целият свят в момента, в Европа е много силно, в Щатите е много силно, в Азия, навсякъде. България е едни гърди напред. Ние се нареждаме на трето място след Германия и Полша в Европа по покупателна способност на глава от населението, но тенденцията е положителна навсякъде“, допълни Баклаян.



На световните пазари златото стана инвестиционен хит заради поредица от фактори. „Най-важната причина - търсене на финансова сигурност в несигурен свят“, обяснява инвестиционният банкер Теодор Наумов.



„Златото е актив, който хората използват, когато не знаят в какво друго да инвестират парите си. Не се учудвам, че и индивидуалните инвеститори, и обикновените хора, които виждат ниски доходност по лихвите в банките, виждат, може би, акциите, че са скъпи, виждат несигурност и казват, окей, златото е скъпо, но вероятно ще става още по-скъпо“, каза още Наумов.

Цената на златото постави рекорда само дни, след като американското правителството спря работа заради спор с бюджета.

„Американският дълг и техните държавни ценни книжа се държат от всички страни. Държат долари. Тъй като златото е деноминирано в долари, то е добра алтернатива, за тези, които държат американския дълг в долари. Досега винаги е било считано, че американските държавни облигации са били асет, който се използва когато всичко друго не работи. В последната година с Тръмп, това се оказва не точно така. Инвеститорите губят доверие“, коментира Наумов.

Според едни прогнози, благородният метал ще задържи цена и през следващата година. „Чисто геополитически, като фактори, въпреки че се надяваме да настъпи мир в Израел и Палестина и оттам геополитическата несигурност да намалява, другите фактори са налице, бих казал, че можем да очакваме цените стабилно, че ще бъдат над 4000. Търсенето не е само и чисто инвестиционно“, уточни Наумов.

Според други - е възможен спад. Затова експертите съветват за баланс във финансовия портфейл.

