Светът е в очакване ще се стигне ли този път до край на войната в Ивицата Газа.

В началото на седмицата президентът на САЩ Доналд Тръмп представи мирен план от 20 точки.

Документът беше одобрен от Бенямин Нетаняху и подкрепен от ключовите играчи в региона.

Снощи от „Хамас“ приеха частично предложението.

„Ако Хамас приемат, означава незабавен край на войната. Ако откажат – Биби, знаеш, че имаш пълната ми подкрепа да действаш“, заяви Тръмп.

„Подкрепям плана, който постига нашите военни цели“, каза премиерът на Израел Бенямин Нетаняху.

На въпроса на репортер дали е дал съгласия за палестинска държава Нетаняху отговори: „Категорично НЕ!“

А докато фигурите се местят по голямата шахматна дъска, семействата на заложниците и палестинците остават в очакване.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK