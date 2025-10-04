Светът е в очакване ще се стигне ли този път до край на войната в Ивицата Газа.
В началото на седмицата президентът на САЩ Доналд Тръмп представи мирен план от 20 точки.
Документът беше одобрен от Бенямин Нетаняху и подкрепен от ключовите играчи в региона.
Снощи от „Хамас“ приеха частично предложението.
„Ако Хамас приемат, означава незабавен край на войната. Ако откажат – Биби, знаеш, че имаш пълната ми подкрепа да действаш“, заяви Тръмп.
„Подкрепям плана, който постига нашите военни цели“, каза премиерът на Израел Бенямин Нетаняху.
На въпроса на репортер дали е дал съгласия за палестинска държава Нетаняху отговори: „Категорично НЕ!“
А докато фигурите се местят по голямата шахматна дъска, семействата на заложниците и палестинците остават в очакване.
