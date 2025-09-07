Божи служител, но и още нещо. Джон Марк Бърнс е една от най-разпознаваемите фигури на евангелското движение в Съединените щати. И в същото време - един от най-близките до Доналд Тръмп консервативни гласове. Наречен от списание Time „водещ пастор“ и духовен съветник на Тръмп, Бърнс се превръща в знакова фигура в американския обществен живот - на границата между религия и политика.

Снимка: bTV

Ексклузивно за представата на екипа на американския президент за мира в Украйна – духовникът-политик „пасторът на Тръмп“ Джон Бърнс в „Роуминг“ в „120 минути“.

Преди две седмици бяхте в Украйна за Националната молитвена закуска. Между другото, и аз бях там. Вие седяхте до президента Зеленски. Какво беше личното Ви впечатление от него и какво послание му занесохме от Съединените щати?



– Знаете ли, впечатлението ми от президента Зеленски е, че той е истински човек на вярата и сърцето на своята нация. Той наистина, наистина се бори за своя народ. И усетих, че това не е заради лична изгода или заради прожекторите върху него. Почувствах, че духът му протяга ръка с любов и огромна благодарност за това, което президентът Тръмп вече е направил. Но и с готовност да работи много усилено за една тристранна среща, защото вярва, че президентът Путин няма да се срещне с него.

Снимка: bTV



И затова президентът Тръмп настоява за такава тристранна среща – за да събере двете страни на една маса, така че и двамата държавни лидери да започнат да комуникират като равни, за да сложат край на тази безсмислена война, започната от Русия с това пълномащабно нашествие. Бях впечатлен от любовта му към нацията си. Това е нещо, което трудно може да усетиш само по телевизията.

Но когато го видиш и говориш с него лице в лице, когато усетиш смирението му… Аз почувствах, че той е изключително смирен. И ми е трудно да разбера, когато го представят като груб човек или неблагодарен – това са ненужни и лъжливи думи. Не, той беше изключително смирен. Силен лидер, много силен лидер. Но в същото време – смирен и отдаден на своя народ, борещ се за своята държава.

Снимка: bTV



Само часове след молитвената закуска, докато си събирах багажа в хотела, чух сирените за въздушна тревога и си помислих – може би пастор Бърнс и генерал Келог вече са напуснали страната. Смятате ли, че Русия изчака чуждестранните гости да си тръгнат от Киев, преди да удари цивилни цели?



– Сто процента. Абсолютно! И това много ме ядоса!

Буквално – разгневи ме. Казаха ми много хора, че генерал Келог и аз сме били най-добрата противоракетна отбрана, която Украйна е имала, защото руснаците са отказвали да стрелят, докато ние сме били там. Но в рамките на два часа, след като напуснах Киев, два часа след като си тръгнах от същия хотел, в който бях отседнал – точно пред него започнаха бомбардировки в центъра на Киев.

Снимка: bTV



И това ме разгневи още повече. Това са страхливци! Ако искате да бомбардирате – правете го, докато ние сме там! Защото тогава щяха да предизвикат още по-бързо пълната мощ на американската армия. Това са страхливци, които нападат онези, които възприемат като по-слаби. Но Украйна не е слаба.

Снимка: bTV



Те си мислеха, че Украйна ще бъде слаба. Украйна абсолютно не е слаба. И те отвориха гнездо, пълно с убийствени стършели и пчели. Събудиха заспал гигант – в Киев, в Украйна.



Не звучите като типичен консерватор. Между другото, Вие призовахте всички консерватори по света да прогледнат за истината около войната. И открито казахте, че сте били, по Вашите думи, "промит от фалшивите новини". Как стигнахте до това заключение?

– Ами, трябваше да дойда в Киев, за да го осъзная. Трябваше да говоря с религиозни лидери, с които се срещнах. Трябваше да разговарям с политици, с кметове, с хора от различни части на обществото.

Снимка: bTV



Говорих с президента Зеленски, с господин Ермак и други – лидери от бизнес сектора, академичната сфера, от почти всички обществени сфери в Украйна. И когато започнах да чувам личните истории – за смъртта, за разрушенията – това напълно опровергава фалшивите наративи. Например, че в Украйна няма религиозна свобода. Това е напълно невярно.

Снимка: bTV



Също и тезата, че украинците са нацисти. Това също е напълно невярно. Което ме води до още една тема. Войниците от полка „Азов“ трябва да бъдат третирани като военнопленници по Женевската конвенция. Те трябва да се върнат у дома – както всички останали украински войници.



Бях манипулиран, изигран, промит – както много консерватори по света. И трябваше открито да се противопоставя на това. Защото вярвам, че човек трябва да застава зад това, което е правилно – не зад това, което е популярно.

Чух с ушите си генерал Келог да казва в Киев, че Тръмп е „миротворец“. Но според мнозина, Русия е засилила атаките си срещу Украйна веднага след срещата в Аляска. Според Вас президентът Тръмп наистина ли е помогнал за постигането на мир или по-скоро е спомогнал за излизането на Путин от международна изолация?

– Президентът даде много ясен сигнал дори от Овалния кабинет вчера – когато беше попитан за Украйна и Русия! Той постави краен срок! Нов финален срок! И аз съм разтревожен. Много е ясно: в следващите 10 до 14 дни ще има или сериозна ескалация, или ще се постигне мирно споразумение – или двустранно между Русия и Украйна, или тристранна среща между Съединените щати, Русия и Украйна.

Снимка: bTV



Ако това не се случи, ще последва ескалация на войната с участието на нашите европейски партньори и с пълната мощ на армията на Съединените щати! Само днес президентът Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която преименува Министерството на отбраната – вече ще се казва Министерство на войната. Това е категорично послание към света – че Съединените щати и нашите съюзници не са за подценяване. Светът свикна с администрацията на Байдън и със слабите политики на бившия президент Обама. Но това не е Обама. И не е Джо Байдън. Това е президентът Доналд Дж. Тръмп!

Президентът прави всичко възможно да бъде максимално дипломатичен, преди да прибегне до голямата сила. Той прави всичко по силите си, за да предотврати ескалация, която би отнела още повече животи – и на украинци, и на руснаци – преди да се стигне до мир. Затова той ще разгледа всяка възможност, ще обърне всеки камък – дори ако за някои хора това изглежда като слабост. Но това изобщо не е слабост.

Снимка: bTV



Повярвайте ми – познавам го от над 12 години – президентът определено не е слаб човек, нито мек. Той не е в джоба на Русия. Не е приятел на Владимир Путин. Той е приятел на мира. И ясно заяви: ако Владимир Путин не седне на масата в следващите 10 до 14 дни, ще има или тристранно споразумение, което да доведе поне до примирие или ще видим мащабна ескалация на войната. А аз не вярвам, че Русия иска да види това.

Пастор Бърнс, Вие бяхте един от първите религиозни лидери, които подкрепиха Доналд Тръмп още през 2016 година. Защо решихте толкова твърдо да застанете зад него?



– Защото той е с мандат от Господа – от Господ Исус Христос. За мен това никога не е било въпрос на политика. Това е въпрос на послушание към Божия глас. Никога не съм го възприемал като политическо решение. За мен става дума за служене на Божия човек – този, когото Бог е избрал. А Бог е избрал президента Тръмп в този мандат, за да помогне Америка да се върне към величието, което някога имаше, и да бъде отново фарът на хълма, който свети за света.

Снимка: bTV





Знаете, много хора смятат, че е необичайно пастор да се намесва в политиката. Какво бихте отговорили на онези, за които това е спорно?



– Ами, бих казал, че тези хора явно не четат Библията. Нашият мандат, моят мандат, според моята вяра – е първо да проповядвам Господ Исус Христос. Но също така – да нахраня гладните, да помогна на безгласните, да бъда мост, застъпник за тези, които се нуждаят от помощ. Това е, което Исус казва в така нареченото Велико поръчение – в Евангелието от Матей.

А когато погледнем към живота на пророците в Стария завет, включително Даниил – то е върху онези от нас, които действат в силата на Господ Исус, но и в политическата сфера. За да можем да говорим Божието слово на царете на този свят. Нищо различно от това, което правеха Даниил или пророк Самуил.



Това са били дълбоко политически ситуации. Бог помаза дори Ноемин и Рут да изиграят ключови роли в обществото. Това също са политически движения.

Снимка: bTV



Бог използва пророк Самуил, за да избере първите двама царе на Израил. Това е изключително политически акт.

Това е моята роля – както и на други, които правят същото. Така че, спорно не е когато духовни водачи се включват – спорно е когато не се включват. Трябва да бъдем по-ангажирани, за да не се допускат още повече несправедливости. Например – Руската православна църква. Те са тясно обвързани с Кремъл, използват вярата, но за да оправдаят злото. За да благославят ракети. За да насърчават убийството на украинци в името на религията. Това противоречи на посланието на любов и мир.

Ако Доналд Тръмп или някой от екипа му Ви помоли да се срещнете с патриарха на Руската православна църква Кирил и да заминете в Москва – бихте ли го направил?



– Да. Абсолютно бих го направил. Ще отида с истината! Ще отида с Божието слово. С надеждата, че Светият Дух може би ще проговори на душата на този човек и ще му напомни защо е служител. Да му напомни, че той е призван да служи, а не да бъде обслужван. Не да служи на правителство като Кремъл, а да служи на хората – независимо от тяхната националност, цвят на кожата или произход.

Ние носим посланието на мира и на Исус Христос – че чрез Неговите рани ние се изцеляваме, и чрез Неговата кръв сме спасени. Бих предал това послание на него. И бих му напомнил, бих го изобличил за всякакви действия, с които върви против това послание. С надеждата, че Светият Дух ще докосне сърцето му и ще му напомни да се покае и да се върне към Христос.



Вие цитирахте Библията. Ще го направя и аз. „Гордостта предхожда гибел, и надменният дух – падението“. Притчи 16:18. Според Вас кои световни лидери днес са забравили тези думи?

– Мисля, че много, много държавни глави са забравили, че тяхната роля е да служат, а не да бъдат обслужвани. Това е и нашето мото в моята църква Harvest в Южна Каролина: „Дошъл си да служиш, не да ти служат. Възлюби ближния си както себе си“.



Това включва чернокожи, бели, млади, бедни, азиатци, латиноамериканци – всички. Езичници, всякакви. Обичаме ги, заставаме до тях, борим се за тях и искаме да им помогнем.

Как би звучала молитвата Ви тази вечер пред нашите зрители?



– Моята молитва би била призив – мощен призив, към Името на Исус Христос. Моята молитва би извикала посланието на Голгота. Бихме призовали ангелите от всички краища на света – да слязат над всяка опустошителна война, над всяка ситуация на разрушение – от Газа до Венецуела, до Украйна, до Сомалия, Сомалиленд...

Снимка: bTV



Злото, което се случва. Израел. Всички тези разрушения по света – да си припомним, че трябва да оставим различията си и да се видим едни други като човешки същества. Призовете Името на Господа, докато Той може да бъде намерен. И знайте – дори когато падат бомби, в крайна сметка Бог побеждава. А това означава, че и ние – онези, които призоваваме Неговото име – ще победим.

