Американският президент Доналд Тръмп ще подпише указ днес, с който Министерството на отбраната ще бъде преименувано на Министерство на войната, съобщи Би Би Си.

Идеята е да се „проектира сила и решителност“, като първоначално новото название ще се използва като второстепенно, докато администрацията търси одобрение от Конгреса. Очаква се ребрандирането да струва милиарди долари.

Преименуването връща историческото име, използвано до 1947 г., когато след Втората световна война то е било заменено с „Министерство на отбраната“.

Новият титул на министъра Пийт Хегсет ще бъде „секретар на войната“.

Решението предизвика остри реакции. Демократът Анди Ким го определи като „детинско“, подчертавайки, че „американците искат да предотвратяват войни, а не да се хвалят с тях“.

Тръмп обаче заяви, че под старото име САЩ имат „невероятна история на победи“ и че целта е връщане към „воинския дух“.

