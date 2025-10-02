Нов доклад за забраните на книги в американските училища посочва Стивън Кинг като автора, който най-често е обект на цензура, а страната е разделена между щати, които активно ограничават достъпа до определени произведения, и такива, които се опитват да ограничат или премахнат подобни забрани.

Докладът на PEN America, озаглавен „Забранено в САЩ“, публикуван в сряда, проследява над 6800 случая на временно или постоянно изтегляне на книги през учебната 2024–2025 година. Това число е спаднало в сравнение с над 10 000 случая през 2023–2024 г., но все още е далеч по-високо от нивата преди няколко години, когато PEN дори не виждаше нужда да изготвя такъв доклад, пише AP.

Около 80% от забраните произлизат само от три щата — Флорида, Тексас и Тенеси — които са приели или се опитват да приемат закони за премахване на „неподходящи“ книги. Междувременно, PEN не открива почти никакви случаи на забрани в други щати, като Илинойс, Мериленд и Ню Джърси, където има закони, ограничаващи правомощията на училищата и обществените библиотеки да премахват книги.

„Все повече това се превръща в история на две Америки“, казва Кейси Мийхан, директор на програмата на PEN „Свобода на четенето“ и съавтор на доклада. „И не става въпрос само за червени (републикански) и сини (демократични) щати. Във Флорида, например, не всички училищни райони се съобразяват с призивите за забрани. Разликите могат да се видят дори от окръг до окръг.“

Книгите на Стивън Кинг са били цензурирани 206 пъти, според PEN, като „Кери“ и „Сблъсък“ са сред 87 негови произведения, засегнати от забраните. Най-често забраняваното произведение на който и да е автор е „Портокал с часовников механизъм“ на Антъни Бърджес — класическа антиутопия от 60-те години, с 23 установени забрани. Други автори и книги, често обект на ограничения, включват „Продадена“ на Патриша Маккормик, „Завинаги“ на Джуди Блум, „Без дъх“ на Дженифър Нивън, както и много заглавия на Сара Дж. Маас и Джоди Пиколт.

Често посочваните причини за премахване на книги включват ЛГБТК+ теми, расова тематика, както и описания на насилие или сексуално насилие. Тенденция, която според PEN само се засилва: Хиляди книги са сваляни от рафтовете превантивно, в очакване на обществен, политически или правен натиск — без реална жалба или заплаха.

„Това действа като форма на ‘предварително подчинение’ — породено от страх или просто желание да се избегнат спорни теми“, се казва в доклада.

Докладът на PEN излиза на фона на продължаващи усилия за цензура не само от щати и консервативни активисти, но и от федералното правителство. Министерството на образованието прекрати инициатива на администрацията на Байдън за разследване законността на забраните и нарече темата „измама“. PEN включва и случаи, в които Министерството на отбраната е премахнало стотици книги от училищните библиотеки за деца на военни семейства, като част от по-широка кампания срещу инициативи за разнообразие, равенство и приобщаване (DEI) и „неамериканско“ мислене.

Във Флорида, където са забранени или ограничени над 2000 книги, няколко окръга са отговорни за голяма част от случаите със Стивън Кинг — десетки негови заглавия са премахнати миналата година като част от проверка дали отговарят на новите щатски закони.

„Неговите книги често се премахват, когато се прави ревизия на заглавия със „съдържание за възрастни“ или със „сексуално съдържание“, като тези ограничения в по-голямата си част засягат ЛГБТК+ съдържание, книги за расизъм и цветнокожи хора — но засягат и автори като Стивън Кинг“, казва Мийхан. „Някои училищни райони — в стремежа си да са прекалено предпазливи или от страх от санкции — стигат дотам, че премахват напълно достъпа до негови книги.“

Методологията на PEN се различава от тази на Американската библиотечна асоциация (ALA), която също публикува годишни доклади за забрани и предизвикателства. Числата на PEN са значително по-високи, отчасти защото организацията за защита на свободата на словото отчита всяко временно или постоянно премахване, докато ALA отчита само постоянните забрани.

И двете организации признават, че тъй като разчитат основно на медийни публикации и сигнали от обществото, данните не са изчерпателни. Стефана Ферел, директор на изследванията в Florida Freedom to Read Project, пише в имейл тази седмица, че общият брой на забраните вероятно е много по-висок, базирано на техните продължаващи заявки за достъп до публична информация.

Докладът на PEN не включва данни за забрани от щати като Охайо, Оклахома, Арканзас и други „червени“ щати, тъй като изследователите не са успели да намерят достатъчно документация. Мийхан добавя, че PEN не знае в пълна степен ефекта от щатските закони:

„Става все по-трудно да се определи обхватът на кризата със забраните на книги“, казва тя. „В щат, където е приет закон за забрани, нямаме данни дали всяко училище е засегнато. Данните ни са като моментна снимка — това, което успяхме да съберем от публични източници, сайтове или журналистически разследвания.“

