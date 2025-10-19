Светофарите да станат с 4 светлини, революционната идея е на учени от Държавния университет на Северна Каролина. Те предлагат бял сигнал към традиционните червен, жълт и зелен. Целта е да се улесни координацията между автономни и човешки шофьори, когато самоуправляващи се автомобили станат по-масово явление по пътищата.

Според изследователите „бялата фаза“ ще се активира, когато достатъчен брой автономни автомобили се приближат до кръстовище. Тогава те ще започнат сами да регулират движението, обменяйки информация помежду си и със светофара чрез т.нар. комуникация между превозни средства и инфраструктура.

За хората зад волана правилото ще е просто: следвайте автомобила пред вас – ако той спре, спрете и вие, ако потегли – продължете.

Проектът използва децентрализирана мрежа от данни, при която самите автономни автомобили изчисляват оптималните движения на потока. „Това е нов тип контрол – мобилен, не централен. Вместо компютри в общината, колите сами вършат изчисленията“, обяснява д-р Али Хаджабайе, ръководител на изследването.

Когато белият сигнал е активен, системата синхронизира скоростта, позицията и посоката на движение на всички превозни средства, за да оптимизира преминаването през кръстовището.

Ако броят на автономните коли намалее, светофарът автоматично се връща към класическите червен, жълт и зелен цветове.

Компютърни симулации показват впечатляващи резултати. При само 10% автономни автомобили задръстванията могат да намалеят с около 3%. При пълно внедряване на самоуправляващи се коли забавянията спадат с над 94%.

Това означава по-кратки пътувания, по-малко гориво и по-чист въздух. Изследователите смятат, че системата може да съкрати времето за пътуване с до 10% дори в смесен трафик.

Говорител на Waymo – Санди Карп предупреждава, че правителствата не бива да инвестират прибързано в подобна инфраструктура, която може да се окаже ненужна, ако технологиите се развият в друга посока.

По думите на учените, оптимален ефект се постига, когато между 30 и 40% от автомобилите на пътя са автономни – ниво, което е далеч от реалността в момента.

Първите тестове ще се проведат в контролирана среда – пристанища, индустриални зони и товарни терминали, където движението е предсказуемо и няма пешеходци.

Екипът вече изгражда миниатюрни тестови трасета с малки автономни модели, за да открие потенциални проблеми, преди системата да бъде изпробвана в реален градски трафик. „Белият светофар“ може да се окаже следващата голяма стъпка в еволюцията на пътната безопасност – сигнал, който казва не „спри“ или „мини“, а „довери се на колите“.

